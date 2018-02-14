Американский ученый объяснил почему Homo sapiens научился рисовать
Американский ученый выдвинул гипотезу о том, что Homo sapiens, в отличии от неандертальцев, научились рисовать из-за метательных копий и более осторожной дичи. В рисунках первобытные люди изучали слабые места животных, на которых охотились.
Неандертальцы охотились с короткими копьями на легкую добычу, а Homo sapiens использовали длинные метательные копья и преследовали более осторожную дичь, которую тяжелее было убить. Оружие, которым пользовался человек разумный, требует овладения гораздо более сложными навыками. Поэтому у них хорошо развилась зрительно-моторной координация, которая очень нужная для рисования. Более тяжелые условия выживания развивали теменную кору мозга, ставшую более крупной, нежели у неандертальцев, она отвечает за интеграцию зрительных образов и координацию.
Рисование помогало первобытным людям более тщательно изучать свою добычу, все ее слабые места, попутно развивая наблюдательность. Также рисовавшие племена положили начало развитию культуры.
Неандертальцы охотились с короткими копьями на легкую добычу, а Homo sapiens использовали длинные метательные копья и преследовали более осторожную дичь, которую тяжелее было убить. Оружие, которым пользовался человек разумный, требует овладения гораздо более сложными навыками. Поэтому у них хорошо развилась зрительно-моторной координация, которая очень нужная для рисования. Более тяжелые условия выживания развивали теменную кору мозга, ставшую более крупной, нежели у неандертальцев, она отвечает за интеграцию зрительных образов и координацию.
Рисование помогало первобытным людям более тщательно изучать свою добычу, все ее слабые места, попутно развивая наблюдательность. Также рисовавшие племена положили начало развитию культуры.
Автор: Северов Андрей