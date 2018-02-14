Поклонники снова приписали Ольге Серябкиной и Олегу Майями роман
Поклонники Ольги Серябкиной неоднократно подозревали певицу в любовных отношениях с исполнителем Олегом Майами. На днях они снова приписали звёздам роман, основываясь на посте певицы в Instagram.
Так, участница группы «Серебро» разместила в фотосети снимок, где она лежит на коленях у Олега Майями. Ольга Серябкина в подписи к кадру уверила, что они с вокалистом – всего лишь друзья, но мало кто из фолловеров поверил в это. Тем не менее, роман артистов не подтверждён ими самими, потому он может считаться лишь домыслом фанатов.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о фотосессии Ольги Серябкиной в салатовом платье на берегу моря.
Так, участница группы «Серебро» разместила в фотосети снимок, где она лежит на коленях у Олега Майями. Ольга Серябкина в подписи к кадру уверила, что они с вокалистом – всего лишь друзья, но мало кто из фолловеров поверил в это. Тем не менее, роман артистов не подтверждён ими самими, потому он может считаться лишь домыслом фанатов.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о фотосессии Ольги Серябкиной в салатовом платье на берегу моря.
Автор: Воробьева Алина