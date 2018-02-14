Павел Дуров прокомментировал уязвимость мессенджера Telegram
Павел Дуров, основатель и владелец мессенджера Telegram, выразил мнение о выявленный уязвимости. Речь идет о работе, проделанной инженерами «Лаборатории Касперского» с целью устранения дефекта.
На своем Telegram-канале Дуров назвал преувеличением информацию относительно уязвимости. Она допускала возможность хакерам пересылать вирусные файлы, маскируя их под изображения. В «Лаборатории Касперского» ранее заявили, что «уязвимость нулевого дня в Windows-клиенте Telegram», заразившая тысячи пользователей, благополучно устранена. Дуров, выражая свою точку зрения, отметил, что репорты антивирусных компаний следует воспринимать с определённой долей недоверия. По мнению специалиста, имеется склонность к преувеличению серьёзности сделанных выводов и шуме в массмедиа.
Вслед за этим владелец мессенжера сделал ссылку на канал Telegram Geeks, так как там объяснили что произошло. Чтобы заразить персональный компьютер, пользователь должен сам скачать файл, если он не открыт, то ПК находится в безопасности.
На своем Telegram-канале Дуров назвал преувеличением информацию относительно уязвимости. Она допускала возможность хакерам пересылать вирусные файлы, маскируя их под изображения. В «Лаборатории Касперского» ранее заявили, что «уязвимость нулевого дня в Windows-клиенте Telegram», заразившая тысячи пользователей, благополучно устранена. Дуров, выражая свою точку зрения, отметил, что репорты антивирусных компаний следует воспринимать с определённой долей недоверия. По мнению специалиста, имеется склонность к преувеличению серьёзности сделанных выводов и шуме в массмедиа.
Вслед за этим владелец мессенжера сделал ссылку на канал Telegram Geeks, так как там объяснили что произошло. Чтобы заразить персональный компьютер, пользователь должен сам скачать файл, если он не открыт, то ПК находится в безопасности.
Автор: Семен Зайцев