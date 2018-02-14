Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018
exclusive / Технологии

Павел Дуров прокомментировал уязвимость мессенджера Telegram
Павел Дуров, основатель и владелец мессенджера Telegram, выразил мнение о выявленный уязвимости. Речь идет о работе, проделанной инженерами «Лаборатории Касперского» с целью устранения дефекта.

Павел Дуров прокомментировал уязвимость мессенджера Telegram

На своем Telegram-канале Дуров назвал преувеличением информацию относительно уязвимости. Она допускала возможность хакерам пересылать вирусные файлы, маскируя их под изображения. В «Лаборатории Касперского» ранее заявили, что «уязвимость нулевого дня в Windows-клиенте Telegram», заразившая тысячи пользователей, благополучно устранена. Дуров, выражая свою точку зрения, отметил, что репорты антивирусных компаний следует воспринимать с определённой долей недоверия. По мнению специалиста, имеется склонность к преувеличению серьёзности сделанных выводов и шуме в массмедиа.

Вслед за этим владелец мессенжера сделал ссылку на канал Telegram Geeks, так как там объяснили что произошло. Чтобы заразить персональный компьютер, пользователь должен сам скачать файл, если он не открыт, то ПК находится в безопасности.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:30
Читайте также
Елена Исинбаева родила сына
Федерация бобслея России заявила о халатности МОК
Эксперты рассказали об экстренных подарках на 14
Аналитик Bloomberg предсказал падение курса
Астрологи рассказали о влиянии на людей затмения
«Яндекс» назвал самые распространенные подарки ко
Конспирологи в Сети распространяют теорию об
Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении
"Росконтроль" нашел в курятине сальмонеллу,
Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир
Россельхозбанк увеличил прибыль в 3,5 раза по
Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60
Добавление комментария
Последние новости
14.02, 10:41 Бурятские КВНщики представили предвыборный видеоролик по
14.02, 10:32 Автомобили Skoda Octavia попали под отзыв в России
14.02, 10:25 «ВКонтакте» в День святого Валентина проверят
14.02, 10:21 Елена Исинбаева родила сына
14.02, 10:17 На День всех влюблённых Волочкова похвасталась
14.02, 10:09 Презентован кроссовер BMW X4 нового поколения
14.02, 09:59 В Астраханской области авто с парома упало в реку
14.02, 09:55 Федерация бобслея России заявила о халатности МОК из-за
14.02, 09:53 Росавиация: Проблемы, ставшие причиной аварии Ан-148,
14.02, 09:45 У Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна не было свадьбы
14.02, 09:39 Над Венгрией замечен странный НЛО
14.02, 09:35 В США вертолет разбился после столкновения с лосем
14.02, 09:34 В Липецке арестовали 34-летнего «потрошителя»
14.02, 09:34 Эксперты рассказали об экстренных подарках на 14 февраля
14.02, 09:24 В Петербурге отец три года домогался дочери
14.02, 09:22 Седан Nissan Teana-2019 презентуют в марте
14.02, 09:15 Миллионы смартфонов на Android майнят криптовалюту для
14.02, 09:07 Специалисты назвали автомобили, которые можно выгодно
14.02, 09:03 Самая мощная версия кроссовера Maserati Levante GTS
14.02, 08:57 Кети Топурия и Гуф опубликовали нежное совместное фото