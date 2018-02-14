Астрологи рассказали о влиянии на людей затмения 15 февраля
В четверг, 15 февраля, ожидается солнечное затмение. Астрологи рассказали о влиянии явления на представителей всех знаков зодиака.
Начало затмения – 21:55 по мск, закончится оно через 3,5 часа. По словам астрологов, более всего явление отразится на людях, родившихся под следующими зодиакальными знаками: Скорпион, Телец, Лев и Водолей, потому они посоветовали им определиться с жизненными целями и попробовать свои силы в чём-то новом, раскрыв творческий потенциал. Рекомендуется в ближайшие полгода не распыляться на множество идей и проектов, а сосредоточиться на чём-то конкретном, доведя начатое дело до завершения.
Начало затмения – 21:55 по мск, закончится оно через 3,5 часа. По словам астрологов, более всего явление отразится на людях, родившихся под следующими зодиакальными знаками: Скорпион, Телец, Лев и Водолей, потому они посоветовали им определиться с жизненными целями и попробовать свои силы в чём-то новом, раскрыв творческий потенциал. Рекомендуется в ближайшие полгода не распыляться на множество идей и проектов, а сосредоточиться на чём-то конкретном, доведя начатое дело до завершения.
Автор: Воробьева Алина