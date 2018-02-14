Ученые: Уверенные в себе и счастливые люди склонны к самоиронии
Использование самоиронии не всегда имеет отрицательные коннотации, как считалось ранее. Данный аспект позволяет преодолевать нежелательные ситуации, это является проявлением уверенных и счастливых в себе людей, считают ученые.
На протяжении исследования было установлено, что проявление самоиронии следует связывать с общим биологическим благополучием человека. Специалисты из университета Гранады и CIMCYC проверяли, как люди реагируют на различные типы юмора. Это было необходимо, чтобы найти связь между комедийной стороной человека и вспышками гнева, проявляющихся при непонимании шуток. В эксперименте приняли участие 1,068 тыс. мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет. Эксперименты проводились по пяти различным проектам. Одним из наиболее эффективных результатов было признание того, что использование самоиронии не всегда следует признать нежелательным.
Данное ощущение позволяет преодолевать негативные ситуации, при этом человек находит что-то положительное в данном аспекте, причём при любых обстоятельствах. Особо отмечено, что самоуничижительный юмор имеет свои преимущества, иногда это указывает на подавление в себе гнева.
На протяжении исследования было установлено, что проявление самоиронии следует связывать с общим биологическим благополучием человека. Специалисты из университета Гранады и CIMCYC проверяли, как люди реагируют на различные типы юмора. Это было необходимо, чтобы найти связь между комедийной стороной человека и вспышками гнева, проявляющихся при непонимании шуток. В эксперименте приняли участие 1,068 тыс. мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет. Эксперименты проводились по пяти различным проектам. Одним из наиболее эффективных результатов было признание того, что использование самоиронии не всегда следует признать нежелательным.
Данное ощущение позволяет преодолевать негативные ситуации, при этом человек находит что-то положительное в данном аспекте, причём при любых обстоятельствах. Особо отмечено, что самоуничижительный юмор имеет свои преимущества, иногда это указывает на подавление в себе гнева.
Автор: Семен Зайцев