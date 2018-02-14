Ученые: Медленный прием пищи способствует похудению
Японские ученые заявили, что для того, чтобы похудеть, необходимо кушать медленно. В рамках исследований удалось установить, что скорость приема пищи влияет на индекс массы тела.
Ранее исследователи не раз заявляли, что слишком быстрый прием пищи сказывается на организме негативно. В частности, такая привычка провоцирует кислотный рефлюкс и метаболический синдром.
В рамках исследования были проанализированы привычки более 59 тысяч человек в период с 2008 по 2013 годы. Респондентов анкетировали по поводу их образа жизни и скорости приема пищи в частности. Выяснилось, что привычка есть медленно уменьшает шансы заработать ожирение на 21,5%.
Сами авторы научной работы отмечают, что таким образам хотят предоставить правительству ряд рекомендаций, необходимых для улучшения здоровья нации. Но не все ученые с выводами коллег согласны - так, профессор Ноттингемского университета Ян Макдональд отметил, что в выборке были только люди, страдающие диабетом, а их образ жизни и физическая активность не учитывались.
Ранее исследователи не раз заявляли, что слишком быстрый прием пищи сказывается на организме негативно. В частности, такая привычка провоцирует кислотный рефлюкс и метаболический синдром.
В рамках исследования были проанализированы привычки более 59 тысяч человек в период с 2008 по 2013 годы. Респондентов анкетировали по поводу их образа жизни и скорости приема пищи в частности. Выяснилось, что привычка есть медленно уменьшает шансы заработать ожирение на 21,5%.
Сами авторы научной работы отмечают, что таким образам хотят предоставить правительству ряд рекомендаций, необходимых для улучшения здоровья нации. Но не все ученые с выводами коллег согласны - так, профессор Ноттингемского университета Ян Макдональд отметил, что в выборке были только люди, страдающие диабетом, а их образ жизни и физическая активность не учитывались.
Автор: Екатерина Кузнецова