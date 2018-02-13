Toyota Supra, BMW 3 и Z4 запечатлели во время тестов одновременно
Фотошпионы запечатлели Toyota Supra, BMW 3 и Z4 одновременно во время тестов. Эксперты отмечают, что особенно интересной автолюбителям может показаться последняя модель, сообщает Carscoops.
Так, прототип BMW Z4, судя по фото, уже готов к официальной презентации. Модель имеет дизайн, аналогичный концепту Pebble Beach Concours d'Elegance, но отличается менее агрессивной передней панелью и фарами, которые оказались более "консервативными". Интерьер прототипа был покрыт камуфляжем, но предыдущие фотографии показали, что модель будет иметь трехспицевое рулевое колесо, цифровую комбинацию приборов и большую информационно-развлекательную систему.
BMW был жестко скрывает технические характеристики, но фотографы-шпионы ранее обнаружили документ, который показал, что будет двигатель s20i, который рассчитан на 197 PS (145 кВт) и 320 Нм (236 фунт-фут) крутящего момента. Согласно другим слухам, модель будет предлагаться с 3,6-литровым шестицилиндровым двигателем TwinPower Turbo с выходами примерно 335 л.с. (246 кВт) и 385 л.с. (283 кВт). Ожидается, что BMW Z4 войдет в производство в ноябре, а поставки начнутся в начале следующего года.
Так, прототип BMW Z4, судя по фото, уже готов к официальной презентации. Модель имеет дизайн, аналогичный концепту Pebble Beach Concours d'Elegance, но отличается менее агрессивной передней панелью и фарами, которые оказались более "консервативными". Интерьер прототипа был покрыт камуфляжем, но предыдущие фотографии показали, что модель будет иметь трехспицевое рулевое колесо, цифровую комбинацию приборов и большую информационно-развлекательную систему.
BMW был жестко скрывает технические характеристики, но фотографы-шпионы ранее обнаружили документ, который показал, что будет двигатель s20i, который рассчитан на 197 PS (145 кВт) и 320 Нм (236 фунт-фут) крутящего момента. Согласно другим слухам, модель будет предлагаться с 3,6-литровым шестицилиндровым двигателем TwinPower Turbo с выходами примерно 335 л.с. (246 кВт) и 385 л.с. (283 кВт). Ожидается, что BMW Z4 войдет в производство в ноябре, а поставки начнутся в начале следующего года.
Автор: Екатерина Кузнецова