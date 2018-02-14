Сергей Глушко поздравил фанаток с 14 февраля видео с душа
Сергей Глушко поздравил фанатов в своем Instagram с 14 февраля. На видео супруг Наташи Королевой выходит из душа с букетом цветов.
Глушко часто обращается к фанаткам посредством социальных сетей. На снимках, чаще всего, он демонстрирует свое идеальное тело. Также периодически в Instagram стриптизера мелькает Наташа Королева.
В праздничном видео звезда появляется в кадре из душа, но одетым. С букетом в руках он рассказывает фанатам, что самое главное в этой жизни - не ядерные бомбы и автомобили Tesla, а любовь. Своим поклонникам он пожелал много любви и позитивных эмоций. Фанаты в комментариях ответили Глушко взаимностью.
Глушко часто обращается к фанаткам посредством социальных сетей. На снимках, чаще всего, он демонстрирует свое идеальное тело. Также периодически в Instagram стриптизера мелькает Наташа Королева.
В праздничном видео звезда появляется в кадре из душа, но одетым. С букетом в руках он рассказывает фанатам, что самое главное в этой жизни - не ядерные бомбы и автомобили Tesla, а любовь. Своим поклонникам он пожелал много любви и позитивных эмоций. Фанаты в комментариях ответили Глушко взаимностью.
Автор: Екатерина Кузнецова