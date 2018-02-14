В Волгограде студент из Эфиопии покусал росгвардейца и ногой помял автомобиль
13 февраля, после обеда, в Волгограде студент, прибывший на обучение из Эфиопии, покусал росгвардейца и помял автомобиль. Сведения об инциденте предоставила пресс-служба Департамента по взаимодействию с местными СМИ.
Сообщается, сотрудники Росгвардии выехали на охраняемый объект, с которого поступил сигнал о нарушении правопорядка. Оказалось, пьяный молодой человек пришел в студенческое общежитие и хотел нарушить пропускной режим, отказавшись предъявлять документы для проверки. Сначала студент громко выражался нецензурными словами, а затем схватил зубами руку росгвардейца при этом пиная служебную машину.
Сотрудники Росгвардии в наручниках доставили нарушителя в отделение полиции. Правоохранители установили личность задержанного, который оказался гражданином Эфиопии. Пострадавший обратился за помощью к медикам.
Ранее жительница Волгограда пожаловалась полицейским на укусившую ее мышь.
Сообщается, сотрудники Росгвардии выехали на охраняемый объект, с которого поступил сигнал о нарушении правопорядка. Оказалось, пьяный молодой человек пришел в студенческое общежитие и хотел нарушить пропускной режим, отказавшись предъявлять документы для проверки. Сначала студент громко выражался нецензурными словами, а затем схватил зубами руку росгвардейца при этом пиная служебную машину.
Сотрудники Росгвардии в наручниках доставили нарушителя в отделение полиции. Правоохранители установили личность задержанного, который оказался гражданином Эфиопии. Пострадавший обратился за помощью к медикам.
Ранее жительница Волгограда пожаловалась полицейским на укусившую ее мышь.
Автор: Джанабилова Татьяна П