Британский физик снял на обычную камеру отдельный атом
Британский физик Дэвид Надлингер из Университета Оксфорда (University of Oxford) снял на обычную камеру отдельный атом. Данная фотография одержала победу в конкурсе Совета по инженерным и физическим научных исследований Великобритании.
Для того, чтобы снимок получился, Надлингер использовал технологию удержания отдельных заряженных ионов, которую начали применять на практике начиная с 1989 года. Британский физик для фотографирования атома применил квадрупольную ионную ловушку (ловушка Пауля). Устройство состоит из набора электродов, в части из которых создается постоянное электрическое поле. В другой части происходит постоянное изменение направление вектора напряженности поля на высокой скорости. Атом постоянно тянет в разные стороны, но постоянное изменение направленности данная сила усредняется и не дает заряженной частице вылететь за пределы ловушки.
Для того, чтобы увидеть атом, физик воспользовался его собственным излучением, а не отраженным светом для разглядывания частицы в оптический микроскоп. Для этих целей он использовал лазерное охлаждение на определенной частоте. Фотон данного излучения поглощается атомом, излучающий фотон на большей частоте. Именно он забирает часть его тепловой энергии движения. В случае, если облучить атом не одним, а множеством лазерных лучей, его температура может быть понижена до тысячных долей Кельвина.
Сфотографировать атом ученым удавалось и ранее, но Дэвид Надлингер доказал, что для этого можно использовать обычную камеру. Физик взял Canon 5D Mk II с портретным объективом и двумя макрокольцами, которые уменьшили минимальное расстояние автофокуса.
Для того, чтобы снимок получился, Надлингер использовал технологию удержания отдельных заряженных ионов, которую начали применять на практике начиная с 1989 года. Британский физик для фотографирования атома применил квадрупольную ионную ловушку (ловушка Пауля). Устройство состоит из набора электродов, в части из которых создается постоянное электрическое поле. В другой части происходит постоянное изменение направление вектора напряженности поля на высокой скорости. Атом постоянно тянет в разные стороны, но постоянное изменение направленности данная сила усредняется и не дает заряженной частице вылететь за пределы ловушки.
Для того, чтобы увидеть атом, физик воспользовался его собственным излучением, а не отраженным светом для разглядывания частицы в оптический микроскоп. Для этих целей он использовал лазерное охлаждение на определенной частоте. Фотон данного излучения поглощается атомом, излучающий фотон на большей частоте. Именно он забирает часть его тепловой энергии движения. В случае, если облучить атом не одним, а множеством лазерных лучей, его температура может быть понижена до тысячных долей Кельвина.
Сфотографировать атом ученым удавалось и ранее, но Дэвид Надлингер доказал, что для этого можно использовать обычную камеру. Физик взял Canon 5D Mk II с портретным объективом и двумя макрокольцами, которые уменьшили минимальное расстояние автофокуса.
Автор: Сергей Сидорин