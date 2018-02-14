Супруг Елены Ваенги показал фанатам фото певицы под капельницей
Супруг 41-летней Елены Ваенги показал фанатам фото певицы под капельницей. Соответствующий пост Роман Садырбаев разместил в микроблоге Instagram.
Ваенга все свободное время проводит с 5-летним сыном, но сейчас, пока она находится в больнице, заботу о мальчике на себя взяли муж и мама звезды. На представленном фото исполнительница лежит в больничной палате, подняв одну руку вверх пока в другой стоит система. Садырбаев тоже получает лечение, но причину не называет, указав в комментарии, что совместно с женой восстанавливает силы перед отпуском на море.
Поклонники обеспокоены черно-белым снимком и состоянием здоровья Ваенги. Многие советуют дополнить капельницы витаминами и восстанавливающими препаратами.
Ранее Ваенга рассказывала, что часто пренебрегает своим здоровьем.
Ваенга все свободное время проводит с 5-летним сыном, но сейчас, пока она находится в больнице, заботу о мальчике на себя взяли муж и мама звезды. На представленном фото исполнительница лежит в больничной палате, подняв одну руку вверх пока в другой стоит система. Садырбаев тоже получает лечение, но причину не называет, указав в комментарии, что совместно с женой восстанавливает силы перед отпуском на море.
Поклонники обеспокоены черно-белым снимком и состоянием здоровья Ваенги. Многие советуют дополнить капельницы витаминами и восстанавливающими препаратами.
Ранее Ваенга рассказывала, что часто пренебрегает своим здоровьем.
Автор: Джанабилова Татьяна П