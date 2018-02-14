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В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3 000 долларов
В Украине автолюбитель выставил на продажу необычный спорткар, который сделан на основе седана ВАЗ 2101. Стильное купе, имеющее двери типа «крылья чайки», обойдется потенциальному покупателю всего в 3 тысячи долларов, эта сумма эквивалентна 174 000 рублей.

В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3 000 долларов


Объявление о продаже автомобиля опубликовано в Сети. По словам автора поста, создавать уникальное спортивное купе на основе советской «Копейки» энтузиаст начал в 1983 году. Однако по ряду причин ему время от времени пришлось приостанавливать разработку. Что касается длины транспортного средства, то на составляет 4200 мм, а ширина 1650 мм. Вес спортивного купе составляет менее тонны.

Особенностью спорткара являются самодельные двери, аналог которых установлен на топовом Tesla Model X и нескольких спортивных автомобилей Lamborghini. Отмечается, что кузовные панели для транспортного средства создатель выполнил из металлической черепицы и металлолома. Все доработки украинец осуществлял вручную.

Технические параметры необычного автомобиля нельзя назвать спортивными. Под капотом расположен стандартный для ВАЗ мотор, позволяющий развить скорость до 140 км/ч.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:41
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