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Самая мощная версия кроссовера Maserati Levante GTS выйдет летом 2018 года
Известный бренд премиальных автомобилей Maserati готовится к выпуску наиболее производительной версии Levante GTS. Модель рекордной мощности появится на рынке летом 2018 года, а сейчас проходит проверку на зимних дорогах. По мнению экспертов, новинка станет конкурировать с топовыми версиями Quattroporte GTS и Porsche Cayenne Turbo.

Самая мощная версия кроссовера Maserati Levante GTS выйдет летом 2018 года


Невзирая на тот факт, что презентация пройдет лишь летом 2018 года, в интернете уже разместили шпионские фото прототипа. Новинка проходит испытания под защитным покрытием, но эксперты смогли заметить, что заряженная версия будет оснащена переработанным дизайном решетки радиатора, измененной версией заднего бампера наряду с новой выхлопной системой.

Официальных данных касательно предстоящей новинки нет, однако на сегодня можно сделать вывод, что «заряженная» версия кроссовера будет оснащена перенастроенной подвеской, улучшенной тормозной системой, дополнительными системами пассивной и активной безопасности. В салоне будет использоваться система мультимедиа нового поколения, укомплектованная дисплеем диагональю 8,4 дюйма.

Под капотом новинки разместят двигатель V8 с двойной турбиной при рабочем объеме 3,8 л, который форсирован до 530 л.с. Несколько позже компания покажет на рынке гибридную версию премиального внедорожника Maserati Levante GTS, запас хода которого на электрической тяге будет повышен до 50 км.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:03
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