Кети Топурия и Гуф опубликовали нежное совместное фото
На просторах социальной сети Instagram появилась совместная фотография рэпера Гуфа и певицы Кэти Топурии. Снимок обнародовал сам артист. Отмечается, что долгое время звездная пара скрывала отношения.
На фотографии Топурия и Гуф находятся в автомобиле, причем последний забросил на солистку «А-студио» ноги. Оба артиста закрывают лицо руками, но, несмотря на это, все равно понятно, кто запечатлен на снимке.
Поклонники обрадовались совместному фото двух знаменитостей. Они пожелали звездной паре счастья и взаимопонимания.
Слухи о романе Кэти Топурии и Алексея Довлатова стали появляться еще в январе 2017 года, когда российских исполнителей заметили в Таиланде на совместном отдыхе. Тогда артистка состояла в официальном браке, в связи с чем певцы заявили, что просто дружат. В этом году знаменитости также отдохнули в Таиланде, в Сети неоднократно появлялись их раздельные фото, но на фоне одинакового пейзажа.
На протяжении всего года журналисты продолжали приписывать роман знаменитостям. По информации некоторых СМИ, Кэти Топурия и Гуф уже давно живут вместе, солистка «А-студио» познакомила нового избранника со своей семьей, пару часто видят в кафе под названием «Хачапури», расположенном в Кривоколенном переулке в центральной части Москвы.
Напомним, что от первого брака у Кэти Топурии осталась дочь Оливия. У Гуфа также есть сын Сэм от бывшей супруги Айзы Анохиной.
На фотографии Топурия и Гуф находятся в автомобиле, причем последний забросил на солистку «А-студио» ноги. Оба артиста закрывают лицо руками, но, несмотря на это, все равно понятно, кто запечатлен на снимке.
Поклонники обрадовались совместному фото двух знаменитостей. Они пожелали звездной паре счастья и взаимопонимания.
Слухи о романе Кэти Топурии и Алексея Довлатова стали появляться еще в январе 2017 года, когда российских исполнителей заметили в Таиланде на совместном отдыхе. Тогда артистка состояла в официальном браке, в связи с чем певцы заявили, что просто дружат. В этом году знаменитости также отдохнули в Таиланде, в Сети неоднократно появлялись их раздельные фото, но на фоне одинакового пейзажа.
На протяжении всего года журналисты продолжали приписывать роман знаменитостям. По информации некоторых СМИ, Кэти Топурия и Гуф уже давно живут вместе, солистка «А-студио» познакомила нового избранника со своей семьей, пару часто видят в кафе под названием «Хачапури», расположенном в Кривоколенном переулке в центральной части Москвы.
Напомним, что от первого брака у Кэти Топурии осталась дочь Оливия. У Гуфа также есть сын Сэм от бывшей супруги Айзы Анохиной.
Автор: Валерия Орлова