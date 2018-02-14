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Кети Топурия и Гуф опубликовали нежное совместное фото
На просторах социальной сети Instagram появилась совместная фотография рэпера Гуфа и певицы Кэти Топурии. Снимок обнародовал сам артист. Отмечается, что долгое время звездная пара скрывала отношения.

Кети Топурия и Гуф опубликовали нежное совместное фото


На фотографии Топурия и Гуф находятся в автомобиле, причем последний забросил на солистку «А-студио» ноги. Оба артиста закрывают лицо руками, но, несмотря на это, все равно понятно, кто запечатлен на снимке.

Поклонники обрадовались совместному фото двух знаменитостей. Они пожелали звездной паре счастья и взаимопонимания.
Слухи о романе Кэти Топурии и Алексея Довлатова стали появляться еще в январе 2017 года, когда российских исполнителей заметили в Таиланде на совместном отдыхе. Тогда артистка состояла в официальном браке, в связи с чем певцы заявили, что просто дружат. В этом году знаменитости также отдохнули в Таиланде, в Сети неоднократно появлялись их раздельные фото, но на фоне одинакового пейзажа.

На протяжении всего года журналисты продолжали приписывать роман знаменитостям. По информации некоторых СМИ, Кэти Топурия и Гуф уже давно живут вместе, солистка «А-студио» познакомила нового избранника со своей семьей, пару часто видят в кафе под названием «Хачапури», расположенном в Кривоколенном переулке в центральной части Москвы.

Напомним, что от первого брака у Кэти Топурии осталась дочь Оливия. У Гуфа также есть сын Сэм от бывшей супруги Айзы Анохиной.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:57
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