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Миллионы смартфонов на Android майнят криптовалюту для мошенников
Эксперты по кибербезопасности из компании Malwarebytes Labs заявили, что миллионы смартфонов на Android майнят криптовалюту для мошенников без ведома владельцев. Гаджеты перенаправляются на сайт, где пользователям сообщают о подозрительной активности и необходимости ввести капчу, чтобы продолжить просмотр страницы.

Миллионы смартфонов на Android майнят криптовалюту для мошенников


До тех пор, пока пользователи не введут необходимый код, процессоры их устройств работают на полную мощность и добывают криптовалюту Monero. Однако и ввод капчи не дает никакого результата, а пользователи перенаправляются на главную страницу Google.

Данная схема хакеров действует с ноября минувшего года. По данным специалистов, жертвы злоумышленников посещают сайт для майнинга около четырех минут. Вероятнее всего, заражение смартфона происходит через мобильные приложения, в которых встроена вредоносная программа.

На сегодняшний день существует, по меньшей мере, пять сайтов, которые используют одинаковый код капчи. Ежесуточная посещаемость ресурсов составляет около 800 тысяч посетителей. Посещаемость двух сайтов ежемесячно составляет, как минимум, 30 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что хакеры придумали способ майнить криптовалюту из бытовых приборов. Это могут быть как холодильники, так и стиральные машины, оснащенные чипом подключения к интернету.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 09:15
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