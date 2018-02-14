У Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна не было свадьбы
В студии программы «Пусть говорят» выяснилось, что на самом деле свадьбы Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джиграханяна не было. Сенсационное заявление сделала мать пианистки.
Ведущий программы Дмитрий Борисов пригласил женщину в студию первой. Она сообщила, что как таковой свадьбы не было, только в феврале 2016 года пара формально заключила брак. После этого в студии появилась Цымбалюк-Романовская, для съёмок она надела широкие атласные брюки, бирюзовый пиджак, сделанный из аналогичного материала, и черную водолазку, декорированную блестками. Бывшая супруга Армена Борисовича вела себя довольно уверено, ее абсолютно не смущали некоторые каверзные вопросы и реакция зала.
По словам пианистки, она не стала брать фамилию знаменитого мужа. Такой совет дал ей сам Джигарханян, поскольку, по его мнению, супруга должна была оставаться самостоятельной единицей. Романовская-Цимбалюк отметила, что полностью согласна с Арменом Борисовичем.
Сын Джигарханяна, которого также пригласили на съёмки, поинтересовался, почему пианистка намерена подать в суд на бывшего мужа, хотя еще на прошлой неделе уверяла общественность, что ее беспокоит здоровье актера. На это Виталина Цымбалюк-Романовская ответила, пока документы еще оформлены, а за самочувствие Армена Борисовича она действительно переживает. Бывшая жена добавила, что готова решить все споры мирным путем, но каким именно не уточнила.
Ведущий программы Дмитрий Борисов пригласил женщину в студию первой. Она сообщила, что как таковой свадьбы не было, только в феврале 2016 года пара формально заключила брак. После этого в студии появилась Цымбалюк-Романовская, для съёмок она надела широкие атласные брюки, бирюзовый пиджак, сделанный из аналогичного материала, и черную водолазку, декорированную блестками. Бывшая супруга Армена Борисовича вела себя довольно уверено, ее абсолютно не смущали некоторые каверзные вопросы и реакция зала.
По словам пианистки, она не стала брать фамилию знаменитого мужа. Такой совет дал ей сам Джигарханян, поскольку, по его мнению, супруга должна была оставаться самостоятельной единицей. Романовская-Цимбалюк отметила, что полностью согласна с Арменом Борисовичем.
Сын Джигарханяна, которого также пригласили на съёмки, поинтересовался, почему пианистка намерена подать в суд на бывшего мужа, хотя еще на прошлой неделе уверяла общественность, что ее беспокоит здоровье актера. На это Виталина Цымбалюк-Романовская ответила, пока документы еще оформлены, а за самочувствие Армена Борисовича она действительно переживает. Бывшая жена добавила, что готова решить все споры мирным путем, но каким именно не уточнила.
Автор: Валерия Орлова