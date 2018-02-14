Федерация бобслея России заявила о халатности МОК из-за отсутствия приглашения на Олимпиаду для Попова
Федерация бобслея России считает отсутствие приглашения для Дмитрия Попова проявлением халатности со стороны Международного олимпийского комитета. Отмечается, что интернациональная организация забыла включить спортсмена в перечень приглашенных из-за «политических игр», а также плохого отношения чиновников к собственным обязанностям.
Спортивный арбитражный суд заявил, что МОК ошибочно не предоставил приглашение Дмитрию Попову и Сергею Грязцову. В судебных материалах отмечается, что рабочая группа от МОК в рамках проверки спортсменов из России, претендовавших на приглашения для участия в Играх, получила более широкий список из 500 спортсменов.
Впоследствии удалось узнать, что состав потенциальных участников Олимпиады со стороны России уменьшен до 389 человек. Невзирая на то, что Грязцов и Попов оказались одобрены спецкомиссией по вопросам допуска спортсменов из России к участию, они не были включены в список спортсменов, которым предоставили индивидуальное приглашение.
«Случившееся с нашим спортсменом Дмитрием Поповым в очередной раз доказывает, что все расследования оказались плохо подготовлены, тогда как члены комиссий не подошли к делу достаточно тщательно. Речь идет о судьбе живых людей, которые переживают случившееся. Для них это не просто возможность выступить на Олимпиаде, но и значимое пятно на репутации. Желание вынести требуемое политиками решение до начала Олимпиады стало важнее самой борьбы за права “чистых” спортсменов, про которую нам постоянно говорят», - указывается в заявлении пресс-центра.
Спортивный арбитражный суд заявил, что МОК ошибочно не предоставил приглашение Дмитрию Попову и Сергею Грязцову. В судебных материалах отмечается, что рабочая группа от МОК в рамках проверки спортсменов из России, претендовавших на приглашения для участия в Играх, получила более широкий список из 500 спортсменов.
Впоследствии удалось узнать, что состав потенциальных участников Олимпиады со стороны России уменьшен до 389 человек. Невзирая на то, что Грязцов и Попов оказались одобрены спецкомиссией по вопросам допуска спортсменов из России к участию, они не были включены в список спортсменов, которым предоставили индивидуальное приглашение.
«Случившееся с нашим спортсменом Дмитрием Поповым в очередной раз доказывает, что все расследования оказались плохо подготовлены, тогда как члены комиссий не подошли к делу достаточно тщательно. Речь идет о судьбе живых людей, которые переживают случившееся. Для них это не просто возможность выступить на Олимпиаде, но и значимое пятно на репутации. Желание вынести требуемое политиками решение до начала Олимпиады стало важнее самой борьбы за права “чистых” спортсменов, про которую нам постоянно говорят», - указывается в заявлении пресс-центра.
Автор: Валерий Антонов