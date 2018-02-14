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Специалисты назвали автомобили, которые можно выгодно продать после трехлетнего использования
Эксперты проанализировали остаточную стоимость автомобилей бывших в эксплуатации три года, какие меньше всего потеряли в цене. По словам аналитиков, некоторые модели возможно перепродать даже с небольшой прибыль.

Специалисты назвали автомобили, которые можно выгодно продать после трехлетнего использования


Представители компаний “Правильная цена” и “Автостат ИНФО” изучили цены на автомобили 2014 года выпуска в сравнении со стоимостью аналогичных моделей на вторичном рынке 2017 года. В этом исследовании рассматривались авто массового и премиум сегментов. Были проанализированы цены 43 марок, более 470 моделей с 1700 различными модификациями представленные на российском рынке.

В массовом сегменте лидером стала Toyota, на втором месте расположились Mazda и Kia, а на третьем Mitsubishi и Ford. Самым выгодным автомобилем стал пикап Toyota Hillux с повышенной остаточной стоимостью, выросшей до 103,2% первоначальной цены. Дальше расположились Toyota Highlander (100,9%), Mazda CX-5 (97,1%), Mazda 3 (96,1%) и Kia Rio (90,1%).

В премиум классе такими автомобилями стали: Porsche Macan (100,1%), Porsche Cayenne (92,7%) и Volvo XC-70 (91,6%).

Специалисты назвали автомобили, которые можно выгодно продать после трехлетнего использования


Такие завышенные результаты вызваны в основном из-за роста цен на новые автомобили, который продолжается с 2014 года, а рубль с тех пор упал практически в два раза по отношению к основным валютам. В 2018 году экономисты прогнозируют снижение остаточной стоимости трехлетних автомобилей и выравнивание ценовой политики на авторынке.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:07
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