На День всех влюблённых Волочкова похвасталась фотографией с избранником
Известная российская балерина Анастасия Волочкова обнародовала фотографию со своим избранником по случаю Дня Влюбленных, который отмечается сегодня, 14 февраля. Снимок, сделанный в романтической обстановке, появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
В комментарии к посту Волочкова поинтересовалась у подписчиков, подготовились ли они ко встрече Дня Влюбленных. Весь дом экс-примы Мариинского театра украшен красными шариками и лепестками роз. Также эпатажная блондинка поинтересовалась, какие ее фотографии фолловерам нравятся больше всего, где она одна или с кем-то.
Волочкова добавила, что с детства ненавидит одиночество. В связи с этим по жизни танцовщица предпочитает идти не сама. Она пожелала всем пользователем любви, а также призвала порадоваться ее счастью без злорадства.
Ранее в Сети появилась информация, что за травлю Волочковой в интернете платят огромные деньги. Именно поэтому на ее странице появляется огромное количество гневных комментариев.
В комментарии к посту Волочкова поинтересовалась у подписчиков, подготовились ли они ко встрече Дня Влюбленных. Весь дом экс-примы Мариинского театра украшен красными шариками и лепестками роз. Также эпатажная блондинка поинтересовалась, какие ее фотографии фолловерам нравятся больше всего, где она одна или с кем-то.
Волочкова добавила, что с детства ненавидит одиночество. В связи с этим по жизни танцовщица предпочитает идти не сама. Она пожелала всем пользователем любви, а также призвала порадоваться ее счастью без злорадства.
Ранее в Сети появилась информация, что за травлю Волочковой в интернете платят огромные деньги. Именно поэтому на ее странице появляется огромное количество гневных комментариев.
Автор: Валерия Орлова