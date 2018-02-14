Седан Nissan Teana-2019 презентуют в марте
Японские разработчики сообщили, что седан Nissan Teana-2019 (Altima на рынке США) презентуют в марте текущего года. Мероприятие пройдет в рамках автосалона в Нью-Йорке 28 марта.
Производители назвали автомобиль представителем новой генерации. До этого машина проходила рестайлинг в 2015 году, когда у нее изменился дизайн и расширился список оборудования.
По некоторым данным от источников, знакомых с инсайдерской информацией, седан будет иметь много общего с концептуальным Nissan Vmotion 2.0, который был показан в январе прошлого года. Автомобиль получит систему полуавтономного вождения ProPilot, которая установлена на Nissan Serena и Nissan Qashqai. Технические характеристики новой модели не называются. Не исключается, что седан может выйти в гибридном варианте.
Нынешнее поколение Nissan Teana оснащено четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 179 лошадиных сил. Также есть модель с 270-сильным 3,5-литровым мотором V6. Трансмиссия представлена в виде автоматической коробки переключения скоростей.
Стоимость автомобиля стартует от 23 260 долларов. Эксперты называют главными конкурентами седана Toyota Camry и Honda Accord. На российском рынке автомобиль не продается с 2016 года после закрытия производства в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Nissan X-Trail вошел в список наиболее популярных кроссоверов в мире в 2017 году.
Производители назвали автомобиль представителем новой генерации. До этого машина проходила рестайлинг в 2015 году, когда у нее изменился дизайн и расширился список оборудования.
По некоторым данным от источников, знакомых с инсайдерской информацией, седан будет иметь много общего с концептуальным Nissan Vmotion 2.0, который был показан в январе прошлого года. Автомобиль получит систему полуавтономного вождения ProPilot, которая установлена на Nissan Serena и Nissan Qashqai. Технические характеристики новой модели не называются. Не исключается, что седан может выйти в гибридном варианте.
Нынешнее поколение Nissan Teana оснащено четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 179 лошадиных сил. Также есть модель с 270-сильным 3,5-литровым мотором V6. Трансмиссия представлена в виде автоматической коробки переключения скоростей.
Стоимость автомобиля стартует от 23 260 долларов. Эксперты называют главными конкурентами седана Toyota Camry и Honda Accord. На российском рынке автомобиль не продается с 2016 года после закрытия производства в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Nissan X-Trail вошел в список наиболее популярных кроссоверов в мире в 2017 году.
Автор: Сергей Сидорин