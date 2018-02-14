Автомобили Skoda Octavia попали под отзыв в России
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила, что под отзывную кампанию Skoda Octavia попали 9 автомобилей, проданных в период с 2015 по 2016 годы. Причиной проведения мероприятий является некорректная работа моделей подушки безопасности переднего пассажира.
Изготовителем элемента выступает KSS. По словам специалистов, при срабатывании, возможно, повреждается корпус газогенератора, а это может привести к отделению от корпуса металлических фрагментов и травмам людей, находящимся в этот момент в салоне транспортного средства.
Специалисты заменят на отозванных моделях Skoda Octavia модуль подушки безопасности. Владельцев автомобилей, попавших под кампанию, уведомят путем рассылки писем или же по телефону. Транспортное средство необходимо будет пригнать в ближайшее дилерское представительство, где будут проведены ремонтные работу. К слову, их в полной мере компенсирует производитель.
Изготовителем элемента выступает KSS. По словам специалистов, при срабатывании, возможно, повреждается корпус газогенератора, а это может привести к отделению от корпуса металлических фрагментов и травмам людей, находящимся в этот момент в салоне транспортного средства.
Специалисты заменят на отозванных моделях Skoda Octavia модуль подушки безопасности. Владельцев автомобилей, попавших под кампанию, уведомят путем рассылки писем или же по телефону. Транспортное средство необходимо будет пригнать в ближайшее дилерское представительство, где будут проведены ремонтные работу. К слову, их в полной мере компенсирует производитель.
Автор: Валерия Орлова