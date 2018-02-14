Эксперты рассказали об экстренных подарках на 14 февраля

Лучше всего расскажут о ваших чувствах практичные перезенты, дополненные символичной безделушкой и «валентинкой». В открытку можно написать небольшое стихотворение собственного сочинения или просто изложить свои чувства, сделав подарок более трогательным и искренним.Каждый человек индивидуален и имеет разные требования к подаркам. Если одной подойдет кухонная техника, другая может оскорбиться при виде такого выражения любви. Ясно одно – получать приятные сюрпризы любит каждая, главное найти ту грань, которая позволит порадовать возлюбленную.Для любой дамы идеальным подарком станут мягкие игрушки, воздушные шары в форме сердца, конфеты и цветы. Купить такой набор в праздник можно в любом магазине шаговой доступности, поэтому это идеальный совет для забывчивых мужчин.Второй и довольно неплохой совет – купить набор косметики в красивом исполнении, модную сумочку, парфюм.Если встреча с дамой сердца произойдет только вечером, то лучший выбор – поход в кино или ресторан.Подарок, который порадует не только девушку, но ее парня – красивое нижнее белье. Можно выбрать шоколадный набор, который сможет разнообразить вечер.Для мужчин, не испытывающих финансовых трудностей, легче всего купить ювелирные украшения из золота и серебра. Этот беспроигрышный вариант может свести любимую с ума, если в приложении к маленькой коробочке она услышит заветное предложение руки и сердца.Мужчины менее прихотливы в плане подарков, им важнее забота и внимание, поэтому 14 февраля им можно преподнести портсигар, зажигалку, зонт, брелок, кошелек, парфюм, средства для бритья, любимую книгу, электронный гаджет. Главное хорошо оформить покупку, ну и не забывать учитывать предпочтения молодого человека.Если времени бегать по магазинам нет, можно заказать в интернете подарочный сертификат на конную прогулку, полет на параплане, прыжок с парашютом, билеты на выступление любимой группыДля водителей отлично подойдут автомобильный примочки, например, прибор для измерения давления в шинах, ортопедическая подушка, функциональный брелок, массажная накидка, прибор, способный размораживать замки, что очень актуально этой зимой с аномальными морозами.Разумеется, парням также подойдет романтический ужин при свечах и интимный подарок, в виде воплощения одной из его фантазии, к примеру, если его заводят медсестры, можно обзавестись белым коротким халатиком.Проще всего в экстренном режиме сделать подарок своими руками из сподручных средств. Здесь вам поможет только фантазия, которая, как говорится не безгранична. Эксперты постарались облегчить задачу и предложили несколько своих простых и оригинальных вариантов:- Объемные сердца можно изготовить из цветной бумаги или ткани, набитой ватой;- Ручная валентинка в рамочке;- Гирлянда из сердец или фотографий;- Отпечаток руки, обыгранный в соответствии с праздничной тематикой;- Браслет или бусы, собранные своими руками. Можно сделать два, для него и для нее.- Декорированная кружка для чая;- Съедобный подарок, испеченный специально для второй половинки. В печенье, к примеру, можно положить трогательные записки или пожелания;- Банка хорошего настроения, заполненная комплиментами. Можно воспользоваться идеей – 100 причин, по которым я тебя люблю;- Соберите альбом с совместными фотографиями, вызывающими приятные воспоминания;- Коробка сладостей с индивидуальным посланием к каждой конфетке;- Зашифруйте поздравление в виде точек на плакате, соединив которые, партнер узнает о ваших чувствах;- Фотопринт на футболке, шарфе, платочке или другом предмете;- Домашнее мыло, вылитое в форме сердца;- Придумайте эротическую настольную игру. Такой подарок порадует обоих партнеров и вдохнет в сексуальные отношения новизну;- Посвятите любимому стих или песню;- Свяжите партнеру шарф, свитер или носки (больше подходит для исполнения рукодельницами);- Придумайте квест, разложив задания по квартире.На этом идеи к Дню влюбленных не заканчиваются, ведь удивлять друг друга пары могут бесконечно. Главное помнить, что в этот праздник все должно быть ярким, красочным, кричащим о чувствах и неважно, куплен презент или сделан своими руками с любовью. У действующих парочек остается совсем мало времени, ведь через несколько часов, после работы или учебы, они встретятся и обменяются своими подарками, поэтому кто до сих пор не обзавелся презентом, может воспользоваться незамысловатыми советами экспертов.