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Ученые призвали уничтожать послания инопланетян из-за потенциальной опасности
Астрономы из США и Германии сообщили, что инопланетные послания требуется уничтожать без проведения предварительной расшифровки из-за их потенциальной опасности. В частности, там могут оказаться опасные компьютерные вирусы, скрытые в составе транслируемых данных.

Ученые призвали уничтожать послания инопланетян из-за потенциальной опасности


Принято считать, что сообщения от внеземных цивилизаций могут передаваться в форме сигналов, которые станут улавливать радиотелескопы. Иные уверены, что месседж, переданный представителями иных космических цивилизаций, с большой долей вероятности станет вредоносным. Человечество должно полностью отказаться от понимания этого послания, так как нельзя оставаться уверенным, что источник послания не относится к враждебным цивилизациям.

Исследователи уверены, что вероятно появление нескольких типов достаточно опасных сообщений. Определенные виды информации могут спровоцировать панику. При этом оно не зависит от того насколько это правдиво. В ином случае, может переслан текст крупного объема, который окажет сильное деморализующее воздействие на культуру. Эксперты определяют гипотезу, в соответствии с которой падение Римской империи могло быть спровоцировано Библией.

В статье описывается наиболее вероятный тип сообщения, являющегося аналогом Cosmic Call, проведенного радиотелескопом РТ-70, расположенного под Евпаторией. Это ряд из двоичных символов, расшифровать которые можно в виде рисунка. При распечатке сообщения на бумаге в целях последующего анализа, вред представляет исключительно смыслу сообщения. При использовании компьютера сообщение, сложное для ручной расшифровки, может стать опасным кодом, требующим полной изоляции устройства. Ученые уверены, что расшифровка сообщения не может соблюдаться в максимальных ограничениях по безопасности.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:46
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