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exclusive / Криминал

В Петербурге отец три года домогался дочери
В Петербурге отец-мигрант из Таджикистана на протяжении трех лет домогался своей дочери. Об этом сотрудникам правоохранительных органов Северной столицы рассказала мама несовершеннолетней девочки.

В Петербурге отец три года домогался дочери


Вчера, 13 февраля, женщине стало известно о разврате в отношении к дочери. В связи с этим мать приняла решение написать заявление на своего супруга. Выяснилось, что мужчина еще в 2014 году начал приставать к девочке, тогда ей было 13 лет. Сейчас потерпевшая нигде не учится и не работает, а большую часть времени проводит дома.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:24
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