В Петербурге отец три года домогался дочери
В Петербурге отец-мигрант из Таджикистана на протяжении трех лет домогался своей дочери. Об этом сотрудникам правоохранительных органов Северной столицы рассказала мама несовершеннолетней девочки.
Вчера, 13 февраля, женщине стало известно о разврате в отношении к дочери. В связи с этим мать приняла решение написать заявление на своего супруга. Выяснилось, что мужчина еще в 2014 году начал приставать к девочке, тогда ей было 13 лет. Сейчас потерпевшая нигде не учится и не работает, а большую часть времени проводит дома.
По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Вчера, 13 февраля, женщине стало известно о разврате в отношении к дочери. В связи с этим мать приняла решение написать заявление на своего супруга. Выяснилось, что мужчина еще в 2014 году начал приставать к девочке, тогда ей было 13 лет. Сейчас потерпевшая нигде не учится и не работает, а большую часть времени проводит дома.
По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Валерия Орлова