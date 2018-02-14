«ВКонтакте» в День святого Валентина проверят пользователей на совместимость
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» проверят пользователей на совместимость в День святого Валентина. На сайте с сегодняшнего дня добавлена новая функция.
Для проверки совместимости человеку необходимо зайти на страницу другого пользователя. После этого искусственный интеллект проведет анализ интересов и увлечений, оценить популярность и предпочтения в музыке. После этого на экране высветится сообщение о том, насколько легко или сложно пользователю соцсети будет легко или сложно общаться с данным человеком. Кроме того, «ВКонтакте» даст совет, что нужно сделать, чтобы наладить общение. В частности, это может быть и подарок. Совместимость можно проверить с любым пользователем сайта.
Сперва новая функция будет работать лишь у части людей. Разработчики отметили, что ее распространят поэтапно. Проверка на совместимость будет работать лишь 14 февраля, после чего ее уберут.
Ранее сообщалось, что новое приложение от “Вконтакте” поможет найти пару на 14 февраля.
Для проверки совместимости человеку необходимо зайти на страницу другого пользователя. После этого искусственный интеллект проведет анализ интересов и увлечений, оценить популярность и предпочтения в музыке. После этого на экране высветится сообщение о том, насколько легко или сложно пользователю соцсети будет легко или сложно общаться с данным человеком. Кроме того, «ВКонтакте» даст совет, что нужно сделать, чтобы наладить общение. В частности, это может быть и подарок. Совместимость можно проверить с любым пользователем сайта.
Сперва новая функция будет работать лишь у части людей. Разработчики отметили, что ее распространят поэтапно. Проверка на совместимость будет работать лишь 14 февраля, после чего ее уберут.
Ранее сообщалось, что новое приложение от “Вконтакте” поможет найти пару на 14 февраля.
Автор: Сергей Сидорин