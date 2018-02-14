Украина сообщила о телефонном разговоре Путина и Порошенко
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор. Инициатором стал Петр Порошенко, пожелавший обсудить с Владимиром Путиным вопрос освобождения заложников и освобождения украинских военных.
Сам телефонный разговор прошел 12 февраля в честь третьей годовщины подписания вторых минских соглашений, отмечается в послании пресс-центра президента Украины.
«Президент Украины реализовал телефонный разговор с главой России в целях активизации освобождения заложников. В частности, это касается обмена пленных пограничников, а также вывода украинских военных на оккупированных территориях», — отмечается в данных пресс-центра.
При этом лидеры провели обсуждение встречу руководства МИД государств «нормандской четвёрки». Последние 16 февраля встретятся в Мюнхене.
Сам телефонный разговор прошел 12 февраля в честь третьей годовщины подписания вторых минских соглашений, отмечается в послании пресс-центра президента Украины.
«Президент Украины реализовал телефонный разговор с главой России в целях активизации освобождения заложников. В частности, это касается обмена пленных пограничников, а также вывода украинских военных на оккупированных территориях», — отмечается в данных пресс-центра.
При этом лидеры провели обсуждение встречу руководства МИД государств «нормандской четвёрки». Последние 16 февраля встретятся в Мюнхене.
Автор: Валерий Антонов