В Липецке арестовали 34-летнего «потрошителя»
13 февраля, вечером, в Липецке арестовали 34-летнего «потрошителя», подозреваемого в жестоком убийстве 40-летней матери двоих детей. Сведения предоставила пресс-служба суда.
Сообщается, в ночь на 10 февраля пьяный мужчина убил знакомую в доме на Волгоградской улице. Утром злоумышленник разрезал тело на куски, завернул останки в пакеты и позвонил тете, рассказав, что нашел в ее квартире расчлененное тело. Собственница жилья, сдаваемого в аренду, вызвала полицейских. Давая показания, мужчина запутался и из свидетеля перешел в разряд подозреваемых. Разведенный мужчина злоупотреблял горячительными напитками и стоял на учете в ЛОНДе. Дело заведено и расследуется в СУ СКР по Октябрьскому району.
Ранее в Липецке нашли останки сожженного человека.
Сообщается, в ночь на 10 февраля пьяный мужчина убил знакомую в доме на Волгоградской улице. Утром злоумышленник разрезал тело на куски, завернул останки в пакеты и позвонил тете, рассказав, что нашел в ее квартире расчлененное тело. Собственница жилья, сдаваемого в аренду, вызвала полицейских. Давая показания, мужчина запутался и из свидетеля перешел в разряд подозреваемых. Разведенный мужчина злоупотреблял горячительными напитками и стоял на учете в ЛОНДе. Дело заведено и расследуется в СУ СКР по Октябрьскому району.
Ранее в Липецке нашли останки сожженного человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П