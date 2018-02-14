В США вертолет разбился после столкновения с лосем
Местные СМИ сообщают, что в США вертолет разбился после столкновения с лосем. Инцидент произошел в штате Юта.
По предварительным данным, два члена экипажа получили незначительные ранения. Вертолет направили на поимку животного. Во время операции лось рогами зацепил несущий винт, который в тот момент находился на высоте около трех метров. За мгновение до этого один из членов экипажа выстрелил в лося сеткой из ружья. В результате инцидента животное погибло. Подлежит ли техника ремонту также неизвестно.
По предварительным данным, два члена экипажа получили незначительные ранения. Вертолет направили на поимку животного. Во время операции лось рогами зацепил несущий винт, который в тот момент находился на высоте около трех метров. За мгновение до этого один из членов экипажа выстрелил в лося сеткой из ружья. В результате инцидента животное погибло. Подлежит ли техника ремонту также неизвестно.
Автор: Сергей Сидорин