Над Венгрией замечен странный НЛО
Уфологи зафиксировали над Венгрией пролет странного НЛО. Неопознанный объект в прошедшее воскресенье, 11 февраля, поймали с помощью инфракрасной камеры.
По словам экспертов, ежедневно посредством своего гаджета они ловят НЛО. Работа камеры заключается в том, что она способна видеть свет, который не может видеть человеческий глаз. В связи с этим скрытый космический аппарат легок разглядеть.
По словам Скотта Уорринга, ролик свидетельствует о том, что инопланетяне добрались и до Венгрии.
По словам экспертов, ежедневно посредством своего гаджета они ловят НЛО. Работа камеры заключается в том, что она способна видеть свет, который не может видеть человеческий глаз. В связи с этим скрытый космический аппарат легок разглядеть.
По словам Скотта Уорринга, ролик свидетельствует о том, что инопланетяне добрались и до Венгрии.
Автор: Валерия Орлова