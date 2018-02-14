Презентован кроссовер BMW X4 нового поколения
Немецкая автомобильная компания BMW представила общественности кроссовер X4 второго поколения. По информации производителя, модель стала более легкой, хотя и увеличилась в размерах.
Исходя из фотографий, опубликованных представителями компании, обновленный автомобиль напоминает BMW X3 2018 года, и как известно будет построен на такой же платформе CLAR. По прогнозам специалистов, новая модель потеряет 50 килограммов, при этом расширится колесная база на 54 миллиметра, а сам кроссовер станет длиннее на 81 миллиметр. Несмотря на увеличение размеров, показатели аэродинамического сопротивления в BMW X4 снизились на более чем 10%.
По сравнению с серией X3, подвеска станет с более жесткими настройками, а все модификации будут оснащены системой Dynamic Performance Control. Кроссовер X4 будет предложен покупателям в бензиновом и дизельном вариантах двигателей. Заявлен четырехцилиндровый 2.0-литровый мотор с мощностью 184 лошадиные силы – X4 xDrive 20i, и спортивный вариант с шестицилиндровым 3.0-литровым аггрегатом на 360 лошадиных сил – X4 M40i.
Дизельные варианты будут работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, и также получат 2 и 3-х литровые двигатели с мощностью 190 и 265 лошадиных сил соответственно. Остальные характеристики еще не анонсированы, но можно быть уверенными в отличном оснащении интерьера кроссовера, который будет официально представлен на Женевском автосалоне весной этого года, где возможно будет объявлена и стоимость моделей.
Исходя из фотографий, опубликованных представителями компании, обновленный автомобиль напоминает BMW X3 2018 года, и как известно будет построен на такой же платформе CLAR. По прогнозам специалистов, новая модель потеряет 50 килограммов, при этом расширится колесная база на 54 миллиметра, а сам кроссовер станет длиннее на 81 миллиметр. Несмотря на увеличение размеров, показатели аэродинамического сопротивления в BMW X4 снизились на более чем 10%.
По сравнению с серией X3, подвеска станет с более жесткими настройками, а все модификации будут оснащены системой Dynamic Performance Control. Кроссовер X4 будет предложен покупателям в бензиновом и дизельном вариантах двигателей. Заявлен четырехцилиндровый 2.0-литровый мотор с мощностью 184 лошадиные силы – X4 xDrive 20i, и спортивный вариант с шестицилиндровым 3.0-литровым аггрегатом на 360 лошадиных сил – X4 M40i.
Дизельные варианты будут работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, и также получат 2 и 3-х литровые двигатели с мощностью 190 и 265 лошадиных сил соответственно. Остальные характеристики еще не анонсированы, но можно быть уверенными в отличном оснащении интерьера кроссовера, который будет официально представлен на Женевском автосалоне весной этого года, где возможно будет объявлена и стоимость моделей.
Автор: Тригуб Сергей