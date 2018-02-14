Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018
exclusive / Наука

Ученые: Через 20 лет люди смогут общаться с другими при помощи обоев
Физик теоретик из США Митио Каку сообщил, что в скором времени люди смогут общаться с обоями в своих домах. Он рассказал, что подобное будущее может наступить по прошествии 20 лет. Во время выступления на форуме World Government Summit, который проходил в Дубае, коснулся будущего технологического развития. Ученый отметил, что часть изменений многие наблюдают сегодня, однако ряд футурологических предположений оказались достаточно шокирующими.

Ученые: Через 20 лет люди смогут общаться с другими при помощи обоев


«Мы ведем разговор о совершенно новом мире. Это мир, в котором все, что вы способны себе представить, сможете создать самостоятельно», – сообщает Каку.

Большое количество открытий в различных сферах смогут подарить людям возможность проводить общение с обоями на стенах. Физик выразил уверенность, что умная бумага сможет стать распространенной заменой компьютеру. При помощи этой разработки человек сможет без проблем узнать требующуюся ему информацию. Архитектура каждого дома станет аналогом смартфонов, ноутбуков, а также гигантских огромных телевизионных дисплеев. Человек станет отличаться технологиями, способными помочь ему общаться с многими другими людьми, пребывающими на огромных расстояниях. В то же время с помощью контактных линз человек сможет научиться понимать совершенно незнакомый для него язык.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:08
Читайте также
В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
Саночник Павличенко заявил об отправке его домой
Эксперты рассказали об идеальном ужине на День
Росконтроль: В магазинные блинчики с творогом не
Регион РФ попал в ТОП-15 самых удивительных мест
Пенсионный фонд РФ заработал более 5 миллиардов
Российские хоккеисты проиграли словакам в первом
Пособия на детей освободят от налогов на доходы
В Омске в честь 8 марта бесплатно раздадут
Педофилов в России начнут сажать пожизненно
Военные врачи госпиталя Вишневского приняли
Эксперты назвали самые полезные виды спорта
Добавление комментария
Последние новости
14.02, 23:00 Модель Кейт Аптон во время съемки обнаженной смыло со
14.02, 22:45 Археологи нашли в Ростове невесту XVII века до нашей эры
14.02, 22:30 Сергей Шнуров поздравил влюблённых с 14 февраля фразой:
14.02, 22:15 В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
14.02, 22:00 Модель plus-size Келли Брук поздравила фанатов с 14
14.02, 21:45 Geely привезет в феврале новый кроссовер Geely Atlas в
14.02, 21:39 На Кубани медики восстановили больному язык с помощью
14.02, 21:30 Ученые: Постельные клопы могут вызвать сильную аллергию
14.02, 21:15 В США сформировали команду участников для имитации
14.02, 21:07 Саночник Павличенко заявил об отправке его домой раньше
14.02, 21:00 Эксперты: PS4 без спроса загружает рекомендуемые игры на
14.02, 20:52 В Самарском университете будут готовить инженеров для
14.02, 20:45 Спецслужбы США не рекомендуют использовать смартфоны из
14.02, 20:38 Людмила Поргина: Николай Караченцов прошел четыре курса
14.02, 20:30 Безрамочный Nokia 9 с двойной камерой засветился на фото
14.02, 20:23 Компания Renault презентовала концепт с деревянными
14.02, 20:15 Родственники Пэкстона в суде доказывают вину хирурга в
14.02, 20:09 Флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus засветились
14.02, 20:00 Ученые разработали новый материал для создания
14.02, 19:53 Поклонники Настасьи Самбурской раскритиковали ее за