Ученые: Через 20 лет люди смогут общаться с другими при помощи обоев
Физик теоретик из США Митио Каку сообщил, что в скором времени люди смогут общаться с обоями в своих домах. Он рассказал, что подобное будущее может наступить по прошествии 20 лет. Во время выступления на форуме World Government Summit, который проходил в Дубае, коснулся будущего технологического развития. Ученый отметил, что часть изменений многие наблюдают сегодня, однако ряд футурологических предположений оказались достаточно шокирующими.
«Мы ведем разговор о совершенно новом мире. Это мир, в котором все, что вы способны себе представить, сможете создать самостоятельно», – сообщает Каку.
Большое количество открытий в различных сферах смогут подарить людям возможность проводить общение с обоями на стенах. Физик выразил уверенность, что умная бумага сможет стать распространенной заменой компьютеру. При помощи этой разработки человек сможет без проблем узнать требующуюся ему информацию. Архитектура каждого дома станет аналогом смартфонов, ноутбуков, а также гигантских огромных телевизионных дисплеев. Человек станет отличаться технологиями, способными помочь ему общаться с многими другими людьми, пребывающими на огромных расстояниях. В то же время с помощью контактных линз человек сможет научиться понимать совершенно незнакомый для него язык.
«Мы ведем разговор о совершенно новом мире. Это мир, в котором все, что вы способны себе представить, сможете создать самостоятельно», – сообщает Каку.
Большое количество открытий в различных сферах смогут подарить людям возможность проводить общение с обоями на стенах. Физик выразил уверенность, что умная бумага сможет стать распространенной заменой компьютеру. При помощи этой разработки человек сможет без проблем узнать требующуюся ему информацию. Архитектура каждого дома станет аналогом смартфонов, ноутбуков, а также гигантских огромных телевизионных дисплеев. Человек станет отличаться технологиями, способными помочь ему общаться с многими другими людьми, пребывающими на огромных расстояниях. В то же время с помощью контактных линз человек сможет научиться понимать совершенно незнакомый для него язык.
Автор: Валерий Антонов