Росавиация: Проблемы, ставшие причиной аварии Ан-148, были выявлены у SSJ 100
Росавиация разослала телеграммы руководителям авиационных компаний, в которых сообщили, что проблемы, ставшие причиной аварии Ан-148, были выявлены у самолетов SSJ 100. Недостатки отмечены 4 и 5 февраля.
По данных СМИ, два дня аномальных снегопадов принесли семь неполадок в самолетах, которые были связаны с расхождением показаний скорости. Во всех лайнер прекращались взлет и возвращались на аэродромы. В Росавиации также обратили внимание на плохое качество подготовки взлетно-посадочной полосы для выпуска и приема самолетов.
Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после взлета. 71 человек, находившийся на борту, погибли.
Ранее сообщалось, что в МАК опубликовали хронику падения Ан-148 в Подмосковье.
По данных СМИ, два дня аномальных снегопадов принесли семь неполадок в самолетах, которые были связаны с расхождением показаний скорости. Во всех лайнер прекращались взлет и возвращались на аэродромы. В Росавиации также обратили внимание на плохое качество подготовки взлетно-посадочной полосы для выпуска и приема самолетов.
Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после взлета. 71 человек, находившийся на борту, погибли.
Ранее сообщалось, что в МАК опубликовали хронику падения Ан-148 в Подмосковье.
Автор: Сергей Сидорин