Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018
exclusive / Наука

Экипаж МКС провел экстремальные тренировки в зимнем лесу перед полетом на Луну
Экипаж МКС перед полетом на Луну провел экстремальные тренировки в зимнем лесу, расположенном в десятках километров от ближайшего населенного пункта. Информация появилась в тематическом издании.

Экипаж МКС провел экстремальные тренировки в зимнем лесу перед полетом на Луну


Во время полета на Луну космонавты будут вынуждены питаться по специальному меню, в состав которого войдут продукты, снижающие воздействие космического излучения. Экипаж попросил добавить в рацион хотя бы одно домашнее блюдо, например, шашлык или жареный картофель.

В первые минуты после тестового «приземления» в лесу космонавтам будет не до еды, придется искать укрытие, разбивать лагерь, разводить костер, который не должен тухнуть ни при каких условиях. Экипаж МКС продолжит сохранять спокойствие и бороться со стихией до прибытия спасателей, довольствуясь костюмом, защищающим от мороза в -50 градусов, творогом, черносливом, шоколадом, сухим спиртом, спичками и мачете, позволяющим отбиться от зверей и рубить деревья для костра.

В экстремальных условиях свои навыки проявят россияне Николай Чуб и Андрей Борисенко, и их коллега из NASA Кристина Кук. На борту все равны вне зависимости от пола, но мужчины все равно пытаются оградить хрупкую даму от невзгод. Космонавтам придется продержаться до прихода спасателей, от которого их отделяют еще сутки.

Ранее экипаж МКС спасли из спускаемой капсулы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:13
Читайте также
В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
Саночник Павличенко заявил об отправке его домой
Эксперты рассказали об идеальном ужине на День
Росконтроль: В магазинные блинчики с творогом не
Регион РФ попал в ТОП-15 самых удивительных мест
Пенсионный фонд РФ заработал более 5 миллиардов
Российские хоккеисты проиграли словакам в первом
Пособия на детей освободят от налогов на доходы
В Омске в честь 8 марта бесплатно раздадут
Педофилов в России начнут сажать пожизненно
Военные врачи госпиталя Вишневского приняли
Эксперты назвали самые полезные виды спорта
Добавление комментария
Последние новости
14.02, 23:00 Модель Кейт Аптон во время съемки обнаженной смыло со
14.02, 22:45 Археологи нашли в Ростове невесту XVII века до нашей эры
14.02, 22:30 Сергей Шнуров поздравил влюблённых с 14 февраля фразой:
14.02, 22:15 В небе над Екатеринбургом пролетел яркий болид
14.02, 22:00 Модель plus-size Келли Брук поздравила фанатов с 14
14.02, 21:45 Geely привезет в феврале новый кроссовер Geely Atlas в
14.02, 21:39 На Кубани медики восстановили больному язык с помощью
14.02, 21:30 Ученые: Постельные клопы могут вызвать сильную аллергию
14.02, 21:15 В США сформировали команду участников для имитации
14.02, 21:07 Саночник Павличенко заявил об отправке его домой раньше
14.02, 21:00 Эксперты: PS4 без спроса загружает рекомендуемые игры на
14.02, 20:52 В Самарском университете будут готовить инженеров для
14.02, 20:45 Спецслужбы США не рекомендуют использовать смартфоны из
14.02, 20:38 Людмила Поргина: Николай Караченцов прошел четыре курса
14.02, 20:30 Безрамочный Nokia 9 с двойной камерой засветился на фото
14.02, 20:23 Компания Renault презентовала концепт с деревянными
14.02, 20:15 Родственники Пэкстона в суде доказывают вину хирурга в
14.02, 20:09 Флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus засветились
14.02, 20:00 Ученые разработали новый материал для создания
14.02, 19:53 Поклонники Настасьи Самбурской раскритиковали ее за