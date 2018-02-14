Экипаж МКС провел экстремальные тренировки в зимнем лесу перед полетом на Луну
Экипаж МКС перед полетом на Луну провел экстремальные тренировки в зимнем лесу, расположенном в десятках километров от ближайшего населенного пункта. Информация появилась в тематическом издании.
Во время полета на Луну космонавты будут вынуждены питаться по специальному меню, в состав которого войдут продукты, снижающие воздействие космического излучения. Экипаж попросил добавить в рацион хотя бы одно домашнее блюдо, например, шашлык или жареный картофель.
В первые минуты после тестового «приземления» в лесу космонавтам будет не до еды, придется искать укрытие, разбивать лагерь, разводить костер, который не должен тухнуть ни при каких условиях. Экипаж МКС продолжит сохранять спокойствие и бороться со стихией до прибытия спасателей, довольствуясь костюмом, защищающим от мороза в -50 градусов, творогом, черносливом, шоколадом, сухим спиртом, спичками и мачете, позволяющим отбиться от зверей и рубить деревья для костра.
В экстремальных условиях свои навыки проявят россияне Николай Чуб и Андрей Борисенко, и их коллега из NASA Кристина Кук. На борту все равны вне зависимости от пола, но мужчины все равно пытаются оградить хрупкую даму от невзгод. Космонавтам придется продержаться до прихода спасателей, от которого их отделяют еще сутки.
Ранее экипаж МКС спасли из спускаемой капсулы.
Во время полета на Луну космонавты будут вынуждены питаться по специальному меню, в состав которого войдут продукты, снижающие воздействие космического излучения. Экипаж попросил добавить в рацион хотя бы одно домашнее блюдо, например, шашлык или жареный картофель.
В первые минуты после тестового «приземления» в лесу космонавтам будет не до еды, придется искать укрытие, разбивать лагерь, разводить костер, который не должен тухнуть ни при каких условиях. Экипаж МКС продолжит сохранять спокойствие и бороться со стихией до прибытия спасателей, довольствуясь костюмом, защищающим от мороза в -50 градусов, творогом, черносливом, шоколадом, сухим спиртом, спичками и мачете, позволяющим отбиться от зверей и рубить деревья для костра.
В экстремальных условиях свои навыки проявят россияне Николай Чуб и Андрей Борисенко, и их коллега из NASA Кристина Кук. На борту все равны вне зависимости от пола, но мужчины все равно пытаются оградить хрупкую даму от невзгод. Космонавтам придется продержаться до прихода спасателей, от которого их отделяют еще сутки.
Ранее экипаж МКС спасли из спускаемой капсулы.
Автор: Джанабилова Татьяна П