Елена Исинбаева родила сына
Известная российская спортсменка Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Сообщается, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом родила сына.
Имя новорожденного пока не названо. Отцом мальчика является ее супруг Никита Петинов, мастер спорта по метанию копья.
В мае прошлого года Исинбаева принял решение об уходе с должности руководителя наблюдательного совета РУСАДА в связи с тем, что изменился устав учреждения. Согласно новым правилам, олимпийская чемпионка не имела прав одновременно работать в Российском адтидопинговом агентстве и являться представителем ОКР. Членом последнего Исинбаева стала в августе 2016 года.
Спортсменка стала мамой в первый раз летом 2014 года. Тогда Иисинбаева родила дочь, которую родители приняли решение назвать Евой. В связи с пополнением в семействе спортсменке пришлось прерывать профессиональную карьеру на полтора года. Летом 2016 года она окончательно решила завершить ее, поскольку оказалась в числе тех, кого не допустили к участию в летней Олимпиаде, которая проводилась в Рио-де-Жанейро.
Имя новорожденного пока не названо. Отцом мальчика является ее супруг Никита Петинов, мастер спорта по метанию копья.
В мае прошлого года Исинбаева принял решение об уходе с должности руководителя наблюдательного совета РУСАДА в связи с тем, что изменился устав учреждения. Согласно новым правилам, олимпийская чемпионка не имела прав одновременно работать в Российском адтидопинговом агентстве и являться представителем ОКР. Членом последнего Исинбаева стала в августе 2016 года.
Спортсменка стала мамой в первый раз летом 2014 года. Тогда Иисинбаева родила дочь, которую родители приняли решение назвать Евой. В связи с пополнением в семействе спортсменке пришлось прерывать профессиональную карьеру на полтора года. Летом 2016 года она окончательно решила завершить ее, поскольку оказалась в числе тех, кого не допустили к участию в летней Олимпиаде, которая проводилась в Рио-де-Жанейро.
Автор: Валерия Орлова