В Астраханской области авто с парома упало в реку
В Астраханской области авто с парома упало в реку. На территории Икрянинского района съехала модель «ВАЗ-2107». Как отмечает пресс-центр регионального УМВД, транспортное средство отправилось под лёд.
В салоне пребывали 4 женщины. Из них двое возрастом 52 и 62 лет не сумели выбраться и скончались. Одной удалось покинуть салон непосредственно на пароме, а другой – покинуть транспорт на льду, она была спасена паромщиком.
В соответствии с предварительной информацией, авто отечественного производства не сумело своевременно затормозить во время въезда на паром. На сегодня по месту происшествия ведут работу представители МЧС, а также эксперты следственно-оперативной группы. Определяются причины случившегося.
В салоне пребывали 4 женщины. Из них двое возрастом 52 и 62 лет не сумели выбраться и скончались. Одной удалось покинуть салон непосредственно на пароме, а другой – покинуть транспорт на льду, она была спасена паромщиком.
В соответствии с предварительной информацией, авто отечественного производства не сумело своевременно затормозить во время въезда на паром. На сегодня по месту происшествия ведут работу представители МЧС, а также эксперты следственно-оперативной группы. Определяются причины случившегося.
Автор: Валерий Антонов