Huawei разоблачили в покупке отзывов на флагман Mate 10 Pro
Компанию Huawei разоблачили в покупке лже-отзывов на флагман Mate 10 Pro, который поразил пользователей своих внешним видом. Голосовать за девайс предлагалась на портале Best Buy еще до старта продаж.
Производители разместили просьбу о написании отзывов в закрытой группе в соцсети Facebook. В день презентации на сайте появилось множество хвалебных комментариев о качестве Mate 10 Pro. Накрутку заметили сразу, так как потребители не могли ознакомиться с устройством, которого еще нет на рынке.
Администрация Best Buy удалила комментарии, противоречащие политике сайта, но многие эксперты успели с ними ознакомиться и «ославить» Huawei на весь мир, как нечестную компанию, пытающуюся поднять продажи благодаря многочисленным положительным комментариям.
Производители разместили просьбу о написании отзывов в закрытой группе в соцсети Facebook. В день презентации на сайте появилось множество хвалебных комментариев о качестве Mate 10 Pro. Накрутку заметили сразу, так как потребители не могли ознакомиться с устройством, которого еще нет на рынке.
Администрация Best Buy удалила комментарии, противоречащие политике сайта, но многие эксперты успели с ними ознакомиться и «ославить» Huawei на весь мир, как нечестную компанию, пытающуюся поднять продажи благодаря многочисленным положительным комментариям.
Автор: Джанабилова Татьяна П