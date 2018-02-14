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Эксперты назвали ТОП-10 наиболее продаваемых корейских автомобилей в РФ
Стали известны 10 наиболее продаваемых в РФ корейских автомобилей. В соответствии с данными агентства «Автостат», за 2017 год на территории государства суммарно удалось реализовать почти 340 тысяч новых легковых транспортных средств корейского производства, что на 12% превышает показатели предыдущего года. Лидером по объемам реализации среди них стала KIA Rio.

Эксперты назвали ТОП-10 наиболее продаваемых корейских автомобилей в РФ


Стоит отметить, что на их долю приходится порядка 25% всего рынка России. За прошлый год она была раскуплена в объеме 96,96 тысячи единиц, что соответствует приросту в годовом пересчете в 10,3%. На 2-й и 3-й строчках находятся авто Hyundai Solaris и Creta, проданные в количестве 68,6 и 55,3 тысячи единиц.

На четвертой строчке находится KIA Sportage, который за прошлый год был приобретен в объеме 24,6 тысячи единиц. Замыкает ТОП-5 KIA cee’d c уровнем продаж в 15,2 тысячи единиц. Закрывает 10 лучших по уровню продаж: KIA Optima, Hyundai Tucson, KIA Soul, Hyundai Santa Fe и KIA Cerato.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:32
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