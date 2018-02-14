Аналог огнемета Илона Маска собрали из подручных средств
Известный блогер, автор YouTube-канала So I Had This Idea, в домашних условиях создал безопасный огнемет, являющийся аналогом разработки Илона Маска. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По словам изобретателя, в процессе производства ему потребовались страйкбольная винтовка STAR XR-5 1508 Airsoft Gun, баллон пропана, велосипедное крепления для бутылки, паяльная лампа и удлиненный шланг.
О сборке блогер подробно рассказал в своём видео. В конце ролике изобретатель показал, как работает созданное устройство. Для аутентичности реплики мужчина поместил на огнемет логотип The Boring Company – компании, которая выпустила эксклюзивную версию устройства.
В конце января известный бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX предложил своим подписчикам в социальной сети Twitter купить огнемет, который непременно понадобится в случае атаки зомби-апокалипсиса. Стоимость девайса составила 500 долларов. Менее чем за неделю ценник поднялся до 700 долларов. Сообщается, что 20 тысяч устройств Маск распродал за 7 дней.
По словам изобретателя, в процессе производства ему потребовались страйкбольная винтовка STAR XR-5 1508 Airsoft Gun, баллон пропана, велосипедное крепления для бутылки, паяльная лампа и удлиненный шланг.
О сборке блогер подробно рассказал в своём видео. В конце ролике изобретатель показал, как работает созданное устройство. Для аутентичности реплики мужчина поместил на огнемет логотип The Boring Company – компании, которая выпустила эксклюзивную версию устройства.
В конце января известный бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX предложил своим подписчикам в социальной сети Twitter купить огнемет, который непременно понадобится в случае атаки зомби-апокалипсиса. Стоимость девайса составила 500 долларов. Менее чем за неделю ценник поднялся до 700 долларов. Сообщается, что 20 тысяч устройств Маск распродал за 7 дней.
Автор: Валерия Орлова