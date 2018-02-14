Нейросети не умеют распознавать людей с темной кожей
Американские ученые из Массачусетского технологического университета (Massachusetts Institute of Technology) и Стэнфорда (Stanford University) в ходе исследования пришли к выводу, что нейросети не умеют распознавать людей с темной кожей. Кроме того, искусственный интеллект неверно определяет пол человека. Что примечательно, нейросети ошибаются при определении пола людей с белой кожей в 0,8% случаев, а с темной – 34,7%.
Исследователь Джой Буоламвини рассказывает, что впервые столкнулся с проблемой предвзятости алгоритмов несколько лет назад. Во время написания аспирантского проекта она использовала программу для распознавания лиц. Члены ее команды относились к разным этническим группам и при проведении опыта выяснилось, что алгоритм нормально работает только с единственным человеком с белой кожей. Позже Буоламвини попробовала проанализировать свое лицо, но система либо отказывалась определять ее пол, либо делала это неверно.
Во время исследования исследователь взяла 1200 изображений, на которых четко видно людей. После этого картинки были оценены по шкале оттенков кожи Фицпатрика. Выяснилось, что искусственный интеллект намного лучше определяет белых мужчин, что касается женщин и чернокожих, то процент ошибок возрастает. Коэффициент ошибок для темных женщин составлял от 20,8% до 34,7% в зависимости от оттенка черной кожи. Это указывает на то, что система принимала решение случайным образом.
Эксперты отмечают, что расизм и сексизм замедляет развитие технологий.
Ранее сообщалось, что нейросеть Cardiogram диагностирует диабет с точностью до 85%.
Исследователь Джой Буоламвини рассказывает, что впервые столкнулся с проблемой предвзятости алгоритмов несколько лет назад. Во время написания аспирантского проекта она использовала программу для распознавания лиц. Члены ее команды относились к разным этническим группам и при проведении опыта выяснилось, что алгоритм нормально работает только с единственным человеком с белой кожей. Позже Буоламвини попробовала проанализировать свое лицо, но система либо отказывалась определять ее пол, либо делала это неверно.
Во время исследования исследователь взяла 1200 изображений, на которых четко видно людей. После этого картинки были оценены по шкале оттенков кожи Фицпатрика. Выяснилось, что искусственный интеллект намного лучше определяет белых мужчин, что касается женщин и чернокожих, то процент ошибок возрастает. Коэффициент ошибок для темных женщин составлял от 20,8% до 34,7% в зависимости от оттенка черной кожи. Это указывает на то, что система принимала решение случайным образом.
Эксперты отмечают, что расизм и сексизм замедляет развитие технологий.
Ранее сообщалось, что нейросеть Cardiogram диагностирует диабет с точностью до 85%.
Автор: Сергей Сидорин