Бурятские КВНщики представили предвыборный видеоролик по мотивам Гарри Поттера
Новый видеоролик представила команда КВН из Бурятии, который посвящен выборам в Российской Федерации. Произведение стало уже четвертым из мини-сериала, который посвящен важности в принятии участия в голосовании и отснято в стиле Гарри Поттера.
Участники команды таким образом хотят привлечь внимание всех жителей страны, а особенно молодежи, к предстоящей избирательной кампании. По сценарию группа молодых ребят пришла на выборы для исполнения своего гражданского долга, а один из них делает это впервые. При входе на избирательный участок их встречает мужчина в черном костюме и призывает со всей ответственностью отнестись к своему решению. Позже как в истории Гарри Поттера, где ему нужно было выбирать волшебную палочку, парню пришедшему голосовать впервые, предлагают выбрать ручку, какой он сделает отметку в бюллетене. После чего он идет за ширму, а затем признается, что это было волшебно, и его переполняют чувства выполненного долга. В завершении видеоролика использовали заставку “Выборы 2018” тоже сделанную в стиле Гарри Поттера. На сегодняшний момент уже известно, что данное произведение набирает огромную популярность, и видео уже посмотрели более чем 200 человек на канале команды в YouTube.
При всем позитиве видеоролика, уже есть много пользователей нашедших в материале двойной смысл. Так некоторые пишут про Волан де Морта, персонажа о котором боялись говорить в истории про Гарри Поттера, мотивируя, что это само по себе рождает ассоциации.
Участники команды таким образом хотят привлечь внимание всех жителей страны, а особенно молодежи, к предстоящей избирательной кампании. По сценарию группа молодых ребят пришла на выборы для исполнения своего гражданского долга, а один из них делает это впервые. При входе на избирательный участок их встречает мужчина в черном костюме и призывает со всей ответственностью отнестись к своему решению. Позже как в истории Гарри Поттера, где ему нужно было выбирать волшебную палочку, парню пришедшему голосовать впервые, предлагают выбрать ручку, какой он сделает отметку в бюллетене. После чего он идет за ширму, а затем признается, что это было волшебно, и его переполняют чувства выполненного долга. В завершении видеоролика использовали заставку “Выборы 2018” тоже сделанную в стиле Гарри Поттера. На сегодняшний момент уже известно, что данное произведение набирает огромную популярность, и видео уже посмотрели более чем 200 человек на канале команды в YouTube.
При всем позитиве видеоролика, уже есть много пользователей нашедших в материале двойной смысл. Так некоторые пишут про Волан де Морта, персонажа о котором боялись говорить в истории про Гарри Поттера, мотивируя, что это само по себе рождает ассоциации.
Автор: Тригуб Сергей