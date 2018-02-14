BMW M5 стал самым быстрым седаном 2018 года
BMW M5 стал самым быстрым седаном, представленным на рынке в этом году. Технические характеристики автомобиля вызвали восторг у экспертов.
Под капотом BMW M5, вес которого снижен на 20 фунтов, инженеры разместили силовые установки V8 и V10, генерирующие отдачу в 520 «лошадей». Мотор успешно сочетается с коробкой «автомат». Первую сотню модель берет за 2,8 секунды. Автомобиль проходит испытания в исследовательском центре.
BMW X5 оснащен турбонаддувом, позволяющим мотору генерировать большие мощности. За дополнительную плату покупатели смогут получить систему, деактивирующую полный привод. Комплектация «Комфорт» дополнена функцией плавного движения по дороге и электро-регулируемыми амортизаторами.
Ранее в Сети появились рублевые цены BMW M5.
Под капотом BMW M5, вес которого снижен на 20 фунтов, инженеры разместили силовые установки V8 и V10, генерирующие отдачу в 520 «лошадей». Мотор успешно сочетается с коробкой «автомат». Первую сотню модель берет за 2,8 секунды. Автомобиль проходит испытания в исследовательском центре.
BMW X5 оснащен турбонаддувом, позволяющим мотору генерировать большие мощности. За дополнительную плату покупатели смогут получить систему, деактивирующую полный привод. Комплектация «Комфорт» дополнена функцией плавного движения по дороге и электро-регулируемыми амортизаторами.
Ранее в Сети появились рублевые цены BMW M5.
Автор: Джанабилова Татьяна П