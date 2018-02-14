В Москве бесплатный Wi-Fi распространился за пределами Садового кольца
В Москве за пределами Садового кольца стал доступен бесплатный Wi-Fi. Соответствующая информация была представлена на официальном вебсайте мэра столицы. В сообщении отмечается, что подключение к Сети может быть произведено на Калужской площади, возле «Улицы 1905 года», «Фрунзенской», «Автозаводской», «Курской» и «Новослободской» станциях метро.
Суммарно разместили свыше 324 хот-спота. Перед 2018 годом на территории Москвы чиновники намерены разместить ещё 578 точек доступа в Сеть. Подчеркивается, что скорость обмена данными во время загруженности окажется достаточно для ведения переписки в многих популярных мессенджерах, а также давать ответы на электронные письма, после чего прослушивать музыку и просматривать видеозаписи.
Представители департамента информтехнологий Москвы сообщили, что в районе Третьего транспортного кольца доступ к бесплатному Wi-Fi будет распространяться и дальше. Все точки доступа в зонах рядом с метро, на площадях и наиболее оживлённых улицах. Принято считать, что на конец 2018 года число нарастят до 3,1 тысячи.
Суммарно разместили свыше 324 хот-спота. Перед 2018 годом на территории Москвы чиновники намерены разместить ещё 578 точек доступа в Сеть. Подчеркивается, что скорость обмена данными во время загруженности окажется достаточно для ведения переписки в многих популярных мессенджерах, а также давать ответы на электронные письма, после чего прослушивать музыку и просматривать видеозаписи.
Представители департамента информтехнологий Москвы сообщили, что в районе Третьего транспортного кольца доступ к бесплатному Wi-Fi будет распространяться и дальше. Все точки доступа в зонах рядом с метро, на площадях и наиболее оживлённых улицах. Принято считать, что на конец 2018 года число нарастят до 3,1 тысячи.
Автор: Валерий Антонов