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Китайские исследователи нашли способ лечения стволовыми клетками
Несколькими годами раннее, китайские ученые из Университета Тунцзи и Института стволовых клеток в Цзяннане выяснили, что дефектные зоны в легких есть способ вылечить стволовыми клетками, которые пересаживаются из здоровой зоны. Первые проводимые опыты на мышах были успешными, так как появилась возможность выявить разные виды стволовых клеток легких пригодных для регенерации бронхиол и альвеол.

Китайские исследователи нашли способ лечения стволовыми клетками


Стволовые клетки другого вида брали из легких методом бронхоскопии, при этом во всех образцах необходимое количество клеток составило только 0,2%. Их размножали, наблюдая за тем, чтобы процесс их деления продолжался, но они не преобразовывались в злокачественные. В следствии, стволовые клетки переносили мышам с легочным заболеванием.

В статье научного журнала «Protein and Cell» упоминается о данном исследовании и его результатах. В итоге, пересаженные клетки внедрялись в легочную ткань, где благополучно регенерировали бронхиолы и альвеолы. Соединительная ткань в дефектной зоне заменялась здоровыми клетками, а легочная система мышей функционировала без сбоев, что стало известно исходя из кислородного и углекислого уровней в артериальной крови.

Сразу после животных ученые провели исследование на двух пациентах с хронической патологией видоизменяющей бронхи до прекращения их дальнейшей работы. Стволовые клетки переносили из здоровой зоны легких в деформирующуюся, в результате чего у пациентов прекращался сильный кашель, становилась меньшей одышка, а снимки томографии указали на регенерацию дефектных зон. Таким образом, улучшение самочувствия испытуемых наступило уже спустя 3 месяца после пересадки клеток и в дальнейшем, и на данный момент их состояние в стабильно хорошей форме.

Как утверждают ученые, они намерены продолжить научный опыт но уже на большем количестве испытуемых с заболеваниями легких, с намерением абсолютного излечения хронических недугов уже через 5 лет.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 12:26
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