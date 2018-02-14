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Стало известно, как будет выглядеть машина из нового «Такси»
Стало известно, как будет выглядеть машина из следующей части фильма «Такси». Фотография транспортного средства появилась на просторах социальной сети Instagram.

Стало известно, как будет выглядеть машина из нового «Такси»


Картина режиссера Люка Бессона уже давно стала классикой жанра, ее выхода ждут множество телезрителей. В пятом по счету фильме про такси, премьера которого состоится уже в скором времени, по дорогам станет гонять классический вариант белого авто с шашками на крыше.

По словам создателей кинокартины, в главной роли будет выступать машина марки Peugeot. Если вспомнить первые три части «Такси», то там использовалась модель Peugeot 406, способное трансформироваться в гоночный суперкар с помощью спойлера, спортивной резины и крыльев и иных опций. Далее автомобиль был заменен на Peugeot 407. Он же будет использоваться и в пятом фильме.

Стало известно, как будет выглядеть машина из нового «Такси»


«Такси» - известный французский фильм, сочетающий в себе элементы комедии, детектива, боевика и приключенческой картины. Кинолента стала одной из самых известных в истории Франции, в мировом прокате удалось собрать 210 миллионов долларов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:32
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