Бровастая Энж угрожает своему должнику журналистами из Москвы
Бровастая Энж из Якутска угрожает собственному должнику журналистами из Москву. Она разместил на личной странице в Instagram требования касательно возврата долгового обязательства. По её словам, она ждет от мужчины, проживающего в Мархе, 50 тысяч рублей.
«Он должен 50 тысяч. Почему, он знает сам! И он везде меня заблокировал! Даже номер телефона изменил! Даю тебе шанс 2 дня, если не перечислишь (сумму долга – прим.ред.), то двойные проценты буду считать! А если не выйдешь на связь, позвоню журналистам в Москве!» - цитируют девушку СМИ.
При этом в конце публикации звезда-фотоблогер сообщила, что долг увеличился на 5 тысяч рублей. Она пообещала найти должника, отметив, что не нужно было играть с ней.
«Он должен 50 тысяч. Почему, он знает сам! И он везде меня заблокировал! Даже номер телефона изменил! Даю тебе шанс 2 дня, если не перечислишь (сумму долга – прим.ред.), то двойные проценты буду считать! А если не выйдешь на связь, позвоню журналистам в Москве!» - цитируют девушку СМИ.
При этом в конце публикации звезда-фотоблогер сообщила, что долг увеличился на 5 тысяч рублей. Она пообещала найти должника, отметив, что не нужно было играть с ней.
Автор: Валерий Антонов