Джессика Альба вернулась в спортзал через полтора месяца после родов
36-летняя Джессика Альба вернулась в спортзал через полтора месяца после родов. Соответствующий пост с надписью: «Я снова в седле!» американская актриса разместила в микроблоге Instagram.
Альба порадовала фанатов снимком, на котором запечатлена вместе с личным тренером Аароном Хинсом в спортзале. Актриса выглядит изможденной, а на лице выступил пот от бега на велотренажере. Недавно родившим мамочкам нельзя налегать на силовые тренировки, поэтому звезда качает пресс и бегает.
Джессике Альбе пришлось вернуться к работе, поскольку дела в офисе «Honest Company» ждать не могут. Компания по выпуску безопасной и экологичной косметики пережила несколько судебных исков от недовольных качеством продукции покупателей, но бизнес-вумен не намерена сдаваться.
Альба надеется, что ее сын Хэйес больше будет любить ее, чем мужа, который итак избалован вниманием дочерей Хэйвен и Онор. Девочки всегда ждут его возвращения, а актрису встречают со словами: «А, это ты, мам!»
Ранее Альба показала, как кормит малыша грудью.
Альба порадовала фанатов снимком, на котором запечатлена вместе с личным тренером Аароном Хинсом в спортзале. Актриса выглядит изможденной, а на лице выступил пот от бега на велотренажере. Недавно родившим мамочкам нельзя налегать на силовые тренировки, поэтому звезда качает пресс и бегает.
Джессике Альбе пришлось вернуться к работе, поскольку дела в офисе «Honest Company» ждать не могут. Компания по выпуску безопасной и экологичной косметики пережила несколько судебных исков от недовольных качеством продукции покупателей, но бизнес-вумен не намерена сдаваться.
Альба надеется, что ее сын Хэйес больше будет любить ее, чем мужа, который итак избалован вниманием дочерей Хэйвен и Онор. Девочки всегда ждут его возвращения, а актрису встречают со словами: «А, это ты, мам!»
Ранее Альба показала, как кормит малыша грудью.
Автор: Джанабилова Татьяна П