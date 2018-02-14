Роскачество выяснило, чем опасны приложения для онлайн-знакомств
Эксперты из Роскачества провели анализ мобильных приложений для знакомств. В результате удалось выяснить, что эти ресурсы очень опасные. Под пристальный взгляд специалистов российского ведомства попали 23 популярных приложения, устанавливающиеся на смартфоны с ОС Android, и 19, предназначенные для iOS.
Эксперты просмотрели тысячи анкет тех, кто хочет найти свою любовь, и написали сообщения пользователям ресурсов. Также они изучили профили юзеров, проверили безопасность программ и сохранность персональных данных.
Чтобы провести грамотный анализ, сотрудники Роскачества проконсультировались с специалистами компании Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением различных киберпреступлений. Установлено, что некоторые приложения не занимаются шифрованием данных юзеров или же выполняют действия только частично. За счет этого персональная информация зарегистрированных на платформах пользователей может оказаться в руках злоумышленников.
Юзеры часто сталкиваются не только с виртуальной, но и физической опасностью. Все дело в том, что ресурсы раскрывают точную геолокацию собеседника. В ходе проведения анализа Роскачество посоветовало обходить стороной приложения LovePlanet, Знакомства MyLove и АВТОДРУГ.
Эксперты просмотрели тысячи анкет тех, кто хочет найти свою любовь, и написали сообщения пользователям ресурсов. Также они изучили профили юзеров, проверили безопасность программ и сохранность персональных данных.
Чтобы провести грамотный анализ, сотрудники Роскачества проконсультировались с специалистами компании Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением различных киберпреступлений. Установлено, что некоторые приложения не занимаются шифрованием данных юзеров или же выполняют действия только частично. За счет этого персональная информация зарегистрированных на платформах пользователей может оказаться в руках злоумышленников.
Юзеры часто сталкиваются не только с виртуальной, но и физической опасностью. Все дело в том, что ресурсы раскрывают точную геолокацию собеседника. В ходе проведения анализа Роскачество посоветовало обходить стороной приложения LovePlanet, Знакомства MyLove и АВТОДРУГ.
Автор: Валерия Орлова