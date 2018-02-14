Пэрис Хилтон снялась голой в стиле «Красоты по-американски»
Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram снимок, для которого снималась обнаженной в стиле «Красоты по-американски». Соответственным методом блондинка прорекламировала выпуск собственного сингла «I Need You».
Пэрис Хилтон сымитировала фото, на котором показана в образе Мэрилин Монро. Интимные места прикрыты лепестками красных роз. Вдобавок, певица запустила обратный отсчёт в преддверии выпуска композиции. Вероятно, она появится сегодня в День святого Валентина, а также будет посвящена будущему супругу блондинки Крису Зилке.
В первые дни года Пэрис Хилтон приняла предложение брака от собственного бойфренда. Поклонники знаменитости оказались восхищены представленным звездой образом. Количество отметок «нравится» превысило 355 тысяч единиц.
Пэрис Хилтон сымитировала фото, на котором показана в образе Мэрилин Монро. Интимные места прикрыты лепестками красных роз. Вдобавок, певица запустила обратный отсчёт в преддверии выпуска композиции. Вероятно, она появится сегодня в День святого Валентина, а также будет посвящена будущему супругу блондинки Крису Зилке.
В первые дни года Пэрис Хилтон приняла предложение брака от собственного бойфренда. Поклонники знаменитости оказались восхищены представленным звездой образом. Количество отметок «нравится» превысило 355 тысяч единиц.
Автор: Валерий Антонов