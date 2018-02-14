Дмитрий Харатьян постарел до неузнаваемости и поразил своих поклонников
Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян значительно постарел за последние годы, и это уже более заметно на новых фотографиях. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.
Недавно в Instagram-аккаунте была опубликована фотография, выложенная стюардессой, вместе с футболистом московского ЦСКА Игорем Акинфеевым, которая и шокировала фанатов Харатьяна. Однако 58-летний актер продолжает сниматься в фильмах, не обращая внимания на возраст. Судя по его словам, внешние изменения даже помогают при съемках, позволяя не прибегать к большому количеству грима и макияжа, хотя и согласен, что годы берут свое. Несмотря на это, коллегами по цеху отмечается отличная физическая форма актера. Звезда рассказал, что старается заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но не всегда это получается. Иногда актер нарушает режим, вследствие чего отрабатывает вдвойне.
Осенью 2017 года начались съемки сиквела популярного фильма “Зеленый фургон”, где актер вернулся к известной роли Володи Патрикеева. В том же году была представлена новая часть любимого всеми фильма “Гардемарины”, в каком Харатьян сыграл роль постаревшего Алеши Корсака.
Несколько лет назад, в интервью Харатьян поделился секретом своего отличного состояния, и предположил, что ему повезло с генотипом .
Недавно в Instagram-аккаунте была опубликована фотография, выложенная стюардессой, вместе с футболистом московского ЦСКА Игорем Акинфеевым, которая и шокировала фанатов Харатьяна. Однако 58-летний актер продолжает сниматься в фильмах, не обращая внимания на возраст. Судя по его словам, внешние изменения даже помогают при съемках, позволяя не прибегать к большому количеству грима и макияжа, хотя и согласен, что годы берут свое. Несмотря на это, коллегами по цеху отмечается отличная физическая форма актера. Звезда рассказал, что старается заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но не всегда это получается. Иногда актер нарушает режим, вследствие чего отрабатывает вдвойне.
Осенью 2017 года начались съемки сиквела популярного фильма “Зеленый фургон”, где актер вернулся к известной роли Володи Патрикеева. В том же году была представлена новая часть любимого всеми фильма “Гардемарины”, в каком Харатьян сыграл роль постаревшего Алеши Корсака.
Несколько лет назад, в интервью Харатьян поделился секретом своего отличного состояния, и предположил, что ему повезло с генотипом .
Автор: Тригуб Сергей