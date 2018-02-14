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Дмитрий Харатьян постарел до неузнаваемости и поразил своих поклонников
Известный актер российского театра и кино Дмитрий Харатьян значительно постарел за последние годы, и это уже более заметно на новых фотографиях. По словам многих его поклонников, артист изменился до неузнаваемости.

Дмитрий Харатьян постарел до неузнаваемости и поразил своих поклонников


Недавно в Instagram-аккаунте была опубликована фотография, выложенная стюардессой, вместе с футболистом московского ЦСКА Игорем Акинфеевым, которая и шокировала фанатов Харатьяна. Однако 58-летний актер продолжает сниматься в фильмах, не обращая внимания на возраст. Судя по его словам, внешние изменения даже помогают при съемках, позволяя не прибегать к большому количеству грима и макияжа, хотя и согласен, что годы берут свое. Несмотря на это, коллегами по цеху отмечается отличная физическая форма актера. Звезда рассказал, что старается заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но не всегда это получается. Иногда актер нарушает режим, вследствие чего отрабатывает вдвойне.

Дмитрий Харатьян постарел до неузнаваемости и поразил своих поклонников


Осенью 2017 года начались съемки сиквела популярного фильма “Зеленый фургон”, где актер вернулся к известной роли Володи Патрикеева. В том же году была представлена новая часть любимого всеми фильма “Гардемарины”, в каком Харатьян сыграл роль постаревшего Алеши Корсака.

Дмитрий Харатьян постарел до неузнаваемости и поразил своих поклонников


Несколько лет назад, в интервью Харатьян поделился секретом своего отличного состояния, и предположил, что ему повезло с генотипом .

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 10:53
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