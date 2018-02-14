Telegram X исчез из магазина Google Play
В фирменного магазина Google Play пропало приложение Telegram X. Ранее мессенджер пропадал из App Store, причиной этого стало якобы распространения контента с детской порнографией.
Об исчезновении Telegram X стало известно вечером 13 февраля. Об этом сообщили пользователи, которые хотели скачать альтернативную версию популярного мессенджера. Однако приложения не оказалось в официальном приложении Google.
Основная версия оказалась не тронута, при желании она доступна к скачиванию. На момент написания новостного сообщения официальные представители Telegram никак не прокомментировали ситуацию. Этого не сделали и сотрудники Google.
Эксперты не исключают, что Telegram X исчез из Google Play по той же самой причине, что и в случае App Store. Также предполагается, что удаление было случайным. Может существовать и третья причина, о которой пока ничего не сообщается.
Об исчезновении Telegram X стало известно вечером 13 февраля. Об этом сообщили пользователи, которые хотели скачать альтернативную версию популярного мессенджера. Однако приложения не оказалось в официальном приложении Google.
Основная версия оказалась не тронута, при желании она доступна к скачиванию. На момент написания новостного сообщения официальные представители Telegram никак не прокомментировали ситуацию. Этого не сделали и сотрудники Google.
Эксперты не исключают, что Telegram X исчез из Google Play по той же самой причине, что и в случае App Store. Также предполагается, что удаление было случайным. Может существовать и третья причина, о которой пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова